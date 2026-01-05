Logo El Espectador
Ambiente
Los retos de poner en marcha la ley sobre desplazamiento climático en Colombia

El Congreso aprobó la ley que reconoce el desplazamiento forzado interno por causas asociadas al cambio climático. La iniciativa, pionera en América Latina, proyecta crear un registro de las personas y familias afectadas, y ordena al Gobierno formular una política pública. ¿Qué hay que hacer para que la norma no se quede en el papel?

05 de enero de 2026 - 02:00 a. m.
Foto: Mauricio Alvarado.

En Colombia, cuando se habla de desplazamiento forzado, se puede pensar, por lo general, en su relación con el conflicto armado. Pero desde hace años se ha buscado incluir otro factor en esa conversación: el cambio climático. Académicos, políticos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil han llamado cada vez más la atención sobre el impacto que tienen la degradación ambiental y los desastres, como los deslizamientos o las inundaciones, en la movilidad humana.

Sobre este tema, Colombia acaba de sentar un precedente. Se convirtió en el...

Periodista con interés en temas de género, medio ambiente y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022) y el Premio al Periodismo Social y Ambiental de Constructora Capital (2023).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com
