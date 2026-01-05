Los retos de poner en marcha la ley sobre desplazamiento climático en Colombia

En 2024, la Corte Constitucional reconoció la existencia del desplazamiento forzado por factores ambientales. / Mauricio Alvarado. Foto: Mauricio Alvarado.

En Colombia, cuando se habla de desplazamiento forzado, se puede pensar, por lo general, en su relación con el conflicto armado. Pero desde hace años se ha buscado incluir otro factor en esa conversación: el cambio climático. Académicos, políticos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil han llamado cada vez más la atención sobre el impacto que tienen la degradación ambiental y los desastres, como los deslizamientos o las inundaciones, en la movilidad humana.

Sobre este tema, Colombia acaba de sentar un precedente. Se convirtió en el...