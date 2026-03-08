Destruimos el bosque del Magdalena Medio, pero aún queda este “oasis”

Panorámica del bosque húmedo tropical que alberga la Reserva El Silencio en el Magdalena Medio. Foto: Santiago Rosado Hidalgo / IG: @untalrosado

En medio de una de sus rutinarias caminatas como guardabosque en uno de los pocos relictos que aún se conservan del bosque húmedo tropical del Magdalena Medio, Julio César Marín Cruz, nacido en Puerto Berrío (Antioquia) hace 58 años, detiene su paso, pide que bajemos la voz y fija su mirada en la copa de un macondo que fácilmente puede superar los 30 metros de altura.

En una selva espesa y densa como esta, calcular la distancia entre dos puntos se hace más complejo. Pero Marín, que las ha recorrido por casi 40 años, asegura estar viendo a una...