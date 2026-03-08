Publicidad

Destruimos el bosque del Magdalena Medio, pero aún queda este “oasis”

Los bosques húmedos tropicales del Magdalena Medio, de los cuales queda menos del 15 %, son el hogar del mono araña, el primate más amenazado del país, el paujil de pico azul, un ave endémica del país en peligro crítico de extinción, entre otras especies. Por más de una década, biólogos y pobladores se han dedicado a proteger y restaurar más de 3.000 hectáreas, de las cuales cerca de 1.000 estaban destinadas, hasta hace poco, a la ganadería extensiva.

César Giraldo Zuluaga
08 de marzo de 2026 - 02:00 p. m.
Panorámica del bosque húmedo tropical que alberga la Reserva El Silencio en el Magdalena Medio.
Panorámica del bosque húmedo tropical que alberga la Reserva El Silencio en el Magdalena Medio.
Foto: Santiago Rosado Hidalgo / IG: @untalrosado

En medio de una de sus rutinarias caminatas como guardabosque en uno de los pocos relictos que aún se conservan del bosque húmedo tropical del Magdalena Medio, Julio César Marín Cruz, nacido en Puerto Berrío (Antioquia) hace 58 años, detiene su paso, pide que bajemos la voz y fija su mirada en la copa de un macondo que fácilmente puede superar los 30 metros de altura.

En una selva espesa y densa como esta, calcular la distancia entre dos puntos se hace más complejo. Pero Marín, que las ha recorrido por casi 40 años, asegura estar viendo a una...

Por César Giraldo Zuluaga

