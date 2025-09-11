Día de la Biodiversidad y un llamado a no hacernos los de la vista gorda

Greta Thunberg caminando con activistas pro-palestinos que llegaron para saludar a la Flotilla Global Sumud en el puerto de la aldea de Sidi Bou Said el 7 de septiembre de 2025. Es un barco de ayuda de Barcelona que buscaba romper el bloqueo de Gaza por parte de Israel. Foto: AFP - YASSINE MAHJOUB

Mensaje a los líderes mundiales que asistieron a la Cumbre de Acción Climática de la ONU en Nueva York en 2019, que hoy sigue vigente:

“Mi mensaje es que estaremos observándote.

Todo esto está mal. No debería estar aquí arriba. Debería estar de vuelta en la escuela al otro lado del océano. Sin embargo, todos ustedes acuden a nosotros, los jóvenes, en busca de esperanza. ¡Cómo se atreven!

Me has robado mis sueños y mi infancia con tus palabras vacías. Y, sin embargo, soy uno de los afortunados. La gente está sufriendo. La gente está muriendo....