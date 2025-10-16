“Día histórico”: la UICN adoptó mociones sobre combustibles fósiles y crisis climática

Torres de petróleo en el lago de Maracaibo (Venezuela). Foto: EFE - Henry Chirinos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles 15 de octubre finalizó la mayor reunión mundial sobre conservación: el Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la red de conservación más importante del mundo.

Durante el último día del congreso, que se llevó a cabo en Abu Dabi desde el 9 de octubre, los miembros de la UICN (entre ellos Colombia), adoptaron una serie de mociones que han sido celebradas por distintas organizaciones.

Antes de abordarlas, es clave aclarar que las mociones “son el mecanismo principal que utilizan los miembros de la UICN para proponer políticas y establecer prioridades”, como explica el Earth Negotiations Bulletin (ENB), un servicio de información independiente sobre las negociaciones de la ONU sobre medio ambiente y desarrollo.

“Las deliberaciones y votaciones sobre las mociones forman parte de un proceso que garantiza que los miembros orienten colectivamente las estrategias de conservación y respondan a los nuevos problemas de conservación a nivel mundial”, agregaron en el último reporte sobre el congreso desde el ENB.

Las mociones celebradas por organizaciones como la Iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, WWF, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), entre otras, tienen que ver con una de las actividades más perjudiciales para el medio ambiente: la producción de combustibles fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón.

De acuerdo con la Iniciativa para la No Proliferación de Combustibles Fósiles, “los miembros (de la UICN) hicieron historia con la adopción de la Moción 042, la primera moción en todo el sistema multilateral mundial que aborda explícitamente la producción de combustibles fósiles como una amenaza para la naturaleza”.

Esta moción empieza expresando la “profunda preocupación” por el hecho de que los combustibles fósiles sean la causa principal del cambio climático y de que los gobiernos tengan previsto extraer más del doble de la cantidad de combustibles fósiles compatible con el límite de temperatura de 1,5 °C para 2030.

La moción, explicaron desde la Iniciativa, también reafirma el papel de la UICN al pedir la protección de los ecosistemas en lugar de la extracción, detener la nueva expansión de combustibles fósiles y promover medidas de conservación reales.

La organización también resaltó la aprobación de la moción 038, “en la que se pide que se promueva la aplicación de los objetivos acordados en el Acuerdo de París, incluida la transición para abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa”.

Ralph Regenvanu, Ministro de Adaptación al Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente, Meteorología, Riesgos Geológicos y Gestión de Desastres de Vanuatu (una isla del Pacífico en riesgo de desaparecer por el cambio climático), señaló que era un “momento histórico para la conservación mundial”

“Por primera vez, la UICN ha reconocido lo que la ciencia nos viene diciendo desde hace décadas: no podemos proteger la naturaleza mientras seguimos expandiendo los combustibles fósiles”, agregó Regenvanu.

Para Fernanda Carvalho, directora de Políticas Climáticas y Energéticas de WWF Internacional, lo sucedido este miércoles también marca un día histórico. “Los miembros de la UICN han hecho historia al aprobar mociones que respaldan el régimen climático, refuerzan las sinergias entre el clima y la naturaleza y abordan los combustibles fósiles como causa fundamental de la pérdida de biodiversidad”, apuntó Carvalho.

Fany Kuiru Castro, coordinadora general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), aseguró que “para los Pueblos Indígenas, esta votación es un reconocimiento de nuestra realidad: no se puede proteger la naturaleza mientras se expanden los combustibles fósiles. La extracción de petróleo y gas ha destruido nuestros territorios y violado nuestros derechos durante generaciones”.

“Al reconocer a los combustibles fósiles como una amenaza para la naturaleza, la UICN finalmente se pone del lado de la vida. No hay conservación sin derechos indígenas, y no hay justicia climática sin una eliminación completa y justa de los combustibles fósiles”, concluyó la indígena colombiana.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜