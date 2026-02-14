Logo El Espectador
Día Mundial de la Energía: el “falso ambientalismo” de Gustavo Petro, según Jorge E. Robledo

Fragmento del libro “Cambio climático y transición energética. Crítica al falso ambientalismo de Gustavo Petro”, recientemente publicado con el sello editorial Aguilar.

Jorge Enrique Robledo * / Especial para El Espectador
14 de febrero de 2026 - 12:57 p. m.
El excongresista Jorge Enrique Robledo se fija dos objetivos en este libro: demostrar que el cambio climático es de atención urgente para la humanidad y, al mismo tiempo, controvertir las que califica de muy equivocadas opiniones del presidente Gustavo Petro sobre el calentamiento global, la transición energética y el fin de los combustibles fósiles.
El excongresista Jorge Enrique Robledo se fija dos objetivos en este libro: demostrar que el cambio climático es de atención urgente para la humanidad y, al mismo tiempo, controvertir las que califica de muy equivocadas opiniones del presidente Gustavo Petro sobre el calentamiento global, la transición energética y el fin de los combustibles fósiles.
Las bases de este análisis

Hago parte de los que tienen razones para concluir que en el mundo hay un grave problema ambiental de cambio climático que debe atenderse en todos los países —incluida Colombia, claro— y en especial en los desarrollados, que son los mayores generadores de gases de efecto invernadero (GEI). Lo que significa que sin su aporte decisivo a la reducción de emisiones no podrá dársele atención seria a este problema que plantea retos en sus dos dimensiones, lo que lo hace más complejo de resolver: emitir menos GEI y,...

DONALDO MENDOZA M.(67774)Hace 11 minutos
Ya no se sabe si es envidia o chochera lo de Robledo con Petro. Robledo fue destacado dirigente del MOIR, cuyos lemas era "a desalambrar" y "la tierra pal que la trabaja".
Gonzalo Florez(79153)Hace 15 minutos
Señor Robledo su frustación y envidia porque Petro es PRESIDENTE de Colombia se deja ver cada vez que dice o escribe algo. Por esto sus aportes frente a cualquier tema se desvían a un continuo ataque a Petro. Supérelo y no diga que vuelve a la política para ayudar,lo hace por dinero y sentir poder. No perdona que Petro haya denunciado lo que sucedía en la alcaldía de Moreno.
