Día Mundial de la Energía: el “falso ambientalismo” de Gustavo Petro, según Jorge E. Robledo

El excongresista Jorge Enrique Robledo se fija dos objetivos en este libro: demostrar que el cambio climático es de atención urgente para la humanidad y, al mismo tiempo, controvertir las que califica de muy equivocadas opiniones del presidente Gustavo Petro sobre el calentamiento global, la transición energética y el fin de los combustibles fósiles. Foto: El Espectador - José Vargas

Las bases de este análisis

Hago parte de los que tienen razones para concluir que en el mundo hay un grave problema ambiental de cambio climático que debe atenderse en todos los países —incluida Colombia, claro— y en especial en los desarrollados, que son los mayores generadores de gases de efecto invernadero (GEI). Lo que significa que sin su aporte decisivo a la reducción de emisiones no podrá dársele atención seria a este problema que plantea retos en sus dos dimensiones, lo que lo hace más complejo de resolver: emitir menos GEI y,...