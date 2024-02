Día sin carro y calidad del aire en Bogotá: recomendaciones para la actividad física

Segunda jornada del día sin carro y moto en Bogotá en el año 2023 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Los incendios forestales que se presentaron durante enero en Bogotá, aunque ya están controlados en su mayoría, aún mantienen en alerta a las autoridades, entre otras cosas, porque también tuvieron un impacto en la calidad del aire de la ciudad. Hasta las tres de la tarde de ayer, de las 19 estaciones de monitoreo del material particulado presente en el ambiente con las que cuenta el Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA), 13 presentaban una calidad moderada del aire, cinco se encontraban en calidad regular (peor que la moderada), y solo una presentaba buena calidad, algo que se ha mantenido durante las últimas semanas y que es común durante la temporada seca en las grandes ciudades. (Le puede interesar: Esto dice la resolución de Minambiente que permite crear reservas naturales temporales)

Ante la búsqueda de alternativas para movilizarse durante el día sin carro, la bicicleta, los patines u otros vehículos no motorizados hacen parte de las opciones de las personas, además del transporte público. Allí surge una inquietud: con una calidad del aire deteriorada, ¿es una buena decisión hacer actividad física al aire libre para movilizarse a los lugares de trabajo o estudio?

Según el IBOCA, las recomendaciones para quienes viven en zonas que se encuentran en calidad regular, lo ideal sería realizar actividad física en interiores, limitando la ventilación natural para evitar la exposición a material particulado en el aire. Sin embargo, si se toma la decisión de hacer actividad física al aire libre, se debe realizar de manera moderada o leve, ya que la intensidad en el ejercicio podría llevar a dificultades en la respiración. Esto aplica para las estaciones de Kennedy, Fontibón, Puente Aranda, El Jazmín y Carvajal-Sevillana, hacia el occidente de la ciudad, que tienen pronóstico de calidad regular para hoy.

En cuando al resto de la ciudad, que registra una mejor calidad del aire que las anteriores estaciones, el IBOCA no recomienda ninguna restricción particular en cuanto a la actividad física. Sin embargo, la Secretaría de Salud de Bogotá recomendó reducir en lo posible la exposición al aire libre durante las horas de alto tráfico vehicular (6 a.m. a 10 a.m. y 5 p.m. a 8 p.m.) y utilizar tapabocas o mascarilla con respirador si se moviliza en bicicleta por vías principales o zonas de alto flujo vehicular. (Le recomendamos: Fenómeno de El Niño: 190 municipios en alerta por desabastecimiento de agua en Colombia)

Además, de acuerdo con Stijn Hantson, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario, es importante tener en cuenta que el día sin carro es una medida principalmente pedagógica para incentivar el uso de alternativas de transporte. Aunque salen de circulación más de 1.800.000 carros y 430.000 motos, este no es el único factor que incide en la calidad del aire. Los buses que se movilizan para cubrir la demanda adicional en transporte público, los camiones de carga y los factores climatológicos también pueden incidir en que durante el día sin carro se presente una calidad del aire regular en algunas zonas de la ciudad.

