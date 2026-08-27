¿Dónde esperar lluvias este jueves 27 de agosto? Este es el pronóstico del Ideam

Para esta tarde en Bogotá se espera cielo entre parcial a mayormente nublado. Foto: Óscar Pérez

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió su pronóstico del tiempo para este jueves 27 de agosto de 2026. De acuerdo con la entidad, durante esta madrugada se han presentado condiciones nubladas con lluvias en sectores dispersos del sur del Caribe y suroccidente de la Orinoquía. Las lluvias más importantes, con actividad eléctrica dispersa, se han registrado en áreas del centro y sur de Sucre, norte de Córdoba y suroccidente de Meta.

Por otro lado, en amplios sectores de la región Andina, Amazonia, Pacífica, y centro y oriente del Caribe y la Orinoquía, han predominado las condiciones de tiempo seco, con cielos parcialmente nublados. Mientras tanto, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina han persistido las condiciones secas con nubosidad dispersa.

Teniendo eso en cuenta, para hoy el instituto pronostica un leve descenso de la nubosidad y las lluvias en el país con respecto al pasado miércoles. “No obstante, se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones en sectores dispersos del sur y centro del Caribe, norte de la región Andina, norte y occidente del Pacífico y, en menor medida, en el oriente y occidente de la Orinoquía y la Amazonia”, comunicó.

Pronostico por regiones

Según el Ideam, en la región Caribe se prevén cielos de parcial a mayormente nublados con probabilidad de lluvias moderadas a localmente fuertes. Estas condiciones se presentarían en horas de la tarde y la noche en parte de Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba. Por otra parte, se espera tiempo mayormente seco en gran parte de La Guajira, Atlántico y Cesar.

Por otra parte, sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican cielos con nubosidad variada y probabilidad de lluvias ligeras de carácter disperso, especialmente en el sur del complejo insular.

Para la región Pacífica, el Ideam prevé una jornada de parcial a mayormente nublada con precipitaciones de moderadas a fuertes, especialmente en horas de la tarde y la noche, en zonas dispersas de Chocó y el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con probabilidad de tiempo seco en el oriente de la región. En suma, en la plataforma marítima del Pacífico son probables lluvias de moderadas a fuertes en horas de la noche.

Luego de una mañana mayormente seca, con cielos ligera a parcialmente nublados, en la región Andina habría un leve incremento en la nubosidad, acompañada de lluvias de moderadas a localmente fuertes en horas de la tarde e inicios de la noche sobre parte de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas y Risaralda. Se esperan cielos ligera a parcialmente nublados, con tiempo seco, en gran parte de los departamentos de Quindío, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila.

En la región Orinoquia también se estiman cielos de parcial a mayormente nublados, con lluvias ligeras a localmente moderadas durante la tarde en sectores de Vichada y occidente de Arauca, Casanare y Meta, con predominio de tiempo seco esperado en el centro de la región.

En la Amazonia, en cambio, se prevén condiciones mayormente nubladas y precipitaciones ligeras a localmente moderadas, especialmente en horas de la mañana y la noche, en parte de Guainía, Vaupés, Caquetá y Putumayo. En contraste, el Ideam pronostica tiempo seco en extensas áreas de Guaviare y Amazonas.

“En cuanto a las temperaturas máximas, se prevén condiciones favorables para el registro de valores superiores a los promedios climatológicos de agosto en amplios sectores de norte y centro del Caribe, norte del Pacífico y parte de los valles interandinos”, se lee en el comunicado. “Los mayores contrastes respecto a la climatología se estiman principalmente en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, y Chocó, así como en los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca”.

Según el instituto, estas condiciones de temperatura, en algunos casos acompañadas de humedad atmosférica importante, propiciarían sensaciones térmicas localmente elevadas en horas de la tarde en buena parte de las regiones Orinoquía, Amazonia y Pacífico, así como en sectores del borde costero del Pacífico y la llanura aluvial de parte de la cuenca alta y media del Magdalena.

Pronóstico para Bogotá y otras grandes ciudades

Para esta mañana, la entidad estima que habrá cielo entre ligera a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco, aunque se esperan ráfagas de viento intenso. No se descartan lluvias ligeras en el costado oriental de la ciudad. Luego, en la tarde, se presentaría nubosidad variada: cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Tampoco se descartan lluvias ligeras en el oriente y la temperatura máxima estimada es de 20 °C. Finalmente, para la noche, se prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, y una temperatura mínima de 9 °C.

Esto estima el Ideam para otras ciudades:

• Bucaramanga: Cielo entre parcial a mayormente nublado, probables lluvias entre ligeras en la tarde y noche (Temperatura máxima estimada: 28 °C).

• Tunja: Cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco (Temperatura máxima estimada: 18 °C).

• Medellín: Cielo entre parcial y mayormente nublado con probabilidad de lloviznas aisladas en horas de la tarde (Temperatura máxima estimada: 30 °C).

• Cartagena: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas dispersas en horas de la mañana y la tarde (Temperatura máxima estimada: 33 °C).

• Barranquilla Cielo entre parcial y mayormente nublado con probabilidad de lloviznas esporádicas (Temperatura máxima estimada: 35 °C).

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