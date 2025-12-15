¿Dónde lloverá en Colombia? Este es el pronóstico del tiempo del Ideam para esta semana

Para Bogotá se esperan condiciones predominantemente secas, pero no se descartan lluvias. Foto: IDT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó su pronóstico del tiempo para la semana del 15 al 19 de diciembre. De acuerdo con la entidad, se esperan lluvias en algunas zonas del país. En otras, como Bogotá, se espera que predomine el tiempo seco, salvo algunas excepciones.

“Para esta semana se esperan lluvias en el occidente y centro de la región Caribe, en sectores dispersos de las regiones Andina y Pacífica, así como en el oriente de la Amazonía. En el resto del país predominarán condiciones de tiempo seco”, explicó la entidad en un comunicado.

Las principales lluvias se presentarían entre el lunes y el martes, y se espera que para jueves y viernes haya un descenso progresivo en las precipitaciones, que se evidenciarían principalmente en la región Caribe.

“En Bogotá se prevé, en general, predominio de tiempo seco; no obstante, son posibles lluvias puntuales en horas de la tarde, principalmente al occidente y norte de la ciudad. La temperatura mínima estaría por debajo de los 10 °C, mientras que las máximas se mantendrían cercanas a los 20 °C", aseguró el Ideam.

Para los días que concentrarán más lluvias, el lunes y martes, se espera que las precipitaciones más fuertes se presenten en las regiones Pacífico, Caribe, Amazonia y algunas zonas de la región Andina. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también se prevén precipitaciones para estos dos días.

Hacia el jueves y viernes, cuando se espera una disminución en las lluvias, este efecto se concentrará sobre todo hacia el Caribe. Sin embargo, sí se espera que incrementen las lluvias hacia el oriente de la Amazonia y algunas zonas de las regiones Pacífico y Andina.

Mientras tanto, en San Andrés se prevé tiempo seco para el jueves, pero el viernes podrían volver a presentarse lluvias.

Aquí puede consultar el pronóstico del tiempo por días, publicado por el Ideam:

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜