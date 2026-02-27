¿Dónde lloverá este viernes? Este es el pronóstico del Ideam

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para este viernes 27 de febrero, en el que esperan lluvias de variada intensidad en sectores de las regiones Pacífico y Andina, así como en zonas puntuales del sur de la región Caribe y de la Amazonia.

“Los mayores acumulados de precipitación, con probabilidad de tormentas eléctricas sectorizadas, se prevén en amplios sectores de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda, Tolima, Cundinamarca, Santander, sur de Bolívar y Quindío”, indicó el Ideam, a través de un comunicado.

🌧️Así estará el clima en Bogotá

Para la mañana de este viernes, en la capital del país se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco en la capital.

“Durante la tarde, se espera cielo mayormente nublado con probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras en sectores del occidente de la ciudad”, informó el Ideam. “Para las horas de la noche, se prevé la persistencia de lluvias ligeras en el oriente de la capital con cielo parcialmente nublado”.

☔Este es el pronóstico para las principales ciudades del país:

Barranquilla: Se prevé una jornada con cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante la mayor parte del día. (T. máx.: 34 °C).

Cartagena: Se prevé una jornada con cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de condiciones secas. (T. máx.: 33 °C),

Medellín: Se espera una mañana con predominio de tiempo seco, para las siguientes jornadas, se prevé un incremento relativo en la nubosidad con probabilidad de lloviznas en horas de la tarde y noche (T. máx.: 25 °C),

Tunja: Se estiman condiciones secas durante toda la jornada, con cielos de ligera a parcialmente nublados (T. máx.: 19 °C),

Bucaramanga: Se pronostica un día con nubosidad variada y predominio de tiempo seco (T. máx.: 25 °C),

Cali: Durante la mañana predominarán condiciones secas; posteriormente, se estima un aumento progresivo de la nubosidad, con probabilidad de lluvias en horas de la tarde y la noche (T. máx.: 29 °C).

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜