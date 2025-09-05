¿Dónde lloverá este viernes? Este es el pronóstico del Ideam

Para este viernes 5 de septiembre, el Ideam prevé lluvias en sectores aislados de las regiones Andina, Caribe y Pacífica. En Bogotá se espera cielo nublado, con probabilidad de precipitaciones en el centro y oriente de la ciudad.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del clima para este viernes 5 de septiembre en Bogotá y las principales ciudades de país.

Según el más reciente boletín del Ideam, para este viernes se prevén lluvias de diferente intensidad en buena parte de la región Pacífica, en el norte y sur del Caribe, en la Orinoquía, así como en áreas aisladas de la región Andina y de la Amazonia.

En concreto, “los mayores acumulados de lluvias, se esperan en zonas de los departamentos de Cesar, Magdalena, La Guajira, Sucre, Córdoba, Bolívar, sectores del mar caribe colombiano, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Vichada, Guainía, Casanare, Arauca, Boyacá, Huila, Cundinamarca, Caldas, Quindío, y Risaralda”, informó la entidad en su más reciente boletín.

🌥️Así estará el clima en Bogotá

En la mañana de este viernes, se pronostica un cielo mayormente nublado con lloviznas en el oriente y centro de la capital del país.

“En la tarde se espera nubosidad variada con probabilidad de lluvias dispersas entre ligeras a moderadas, especialmente en zonas de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Chapinero, Santa Fe, Barrios Unidos y Teusaquillo”, informó la entidad. “Para la noche, se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descartan lluvias ligeras sobre el sur de la ciudad”.

Este es el pronóstico en las principales ciudades del país:

• Barranquilla: Durante gran parte de la jornada se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco; sin embargo, no se descarta la ocurrencia de lluvias en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 32 °C),

• Cartagena: Se espera nubosidad variable, con posibles lloviznas en las primeras horas de la mañana. (T. máx.: 33 °C),

• Medellín: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias en la tarde y parte de la noche, (T. máx.: 29 °C),

• Tunja: Predominará cielos nublados y lloviznas o lluvias ligeras de carácter esporádico durante toda la jornada (T. máx.: 18 °C),

• Bucaramanga: Se prevén condiciones mayormente nubladas, con presencia de lloviznas y lluvias intermitentes, durante todo el dia (T. máx.: 28 °C),

• Cali: Nubosidad variable con probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 30 °C)

