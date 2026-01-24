¿Dónde se esperan lluvias el fin de semana del 23 al 25 de enero? Esto pronóstica el Ideam

Para este fin de semana se prevé cielo entre despejado y parcialmente cubierto en gran parte del país. Foto: Pixabay

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió su pronóstico del tiempo para este fin de semana, del 23 al 25 de enero de 2026. De acuerdo con la entidad, para estos días se prevé tiempo seco con cielo entre despejado y parcialmente cubierto en gran parte del país, aunque persiste la probabilidad de lluvias en horas de las tardes y noches en algunos sectores de la Amazonia, la región Andina y la Pacífica.

En particular, en Bogotá se esperan mañanas secas, con intervalos soleados, y lluvias entre ligeras a moderadas en las tardes, sobre todo en el norte y occidente de la ciudad.

Para lo que resta de la noche de este viernes, el instituto comunicó que se pronostican lluvias entre moderadas y fuertes, con posibles descargas eléctricas, en sectores del sur y occidente de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, oriente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, occidente de Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas.

También hay posibilidad de lluvias entre ligeras y moderadas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en áreas del centro y sur de Bolívar, así como hacia el sur de Sucre, suroccidente de Córdoba, Santander, Boyacá, suroccidente de Meta y Guainía. Para el resto del país, incluido el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé tiempo seco, con cielo entre despejado y parcialmente nublado.

El sábado 24 de enero también se presentarán condiciones secas en la mayoría del territorio nacional, excepto en zonas de los departamentos de Santander, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, occidente de Caquetá y Putumayo, Vaupés y Amazonas.

Allí, en cambio, se pronostican nubes densas a lo largo del día y posibles precipitaciones y tormentas eléctricas. Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina también hay probabilidad lluvias ocasionales, puntualmente en horas de la madrugada, tarde y noche.

El domingo podrían aumentar las lluvias, especialmente en áreas del sur de Cesar y Bolívar, en el norte del departamento de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, sur y occidente de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, occidente de Meta, Caquetá y Putumayo, Guainía, Vaupés y Amazonas.

También se prevén lluvias ligeras en sectores de las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y en áreas de los departamentos del sur de Sucre, Córdoba, Vichada y sur de Guaviare. Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican lluvias esporádicas, principalmente en la zona marítima.

