Dos leones nadan una distancia sin precedentes, pero eso no es tan buena noticia

(Imagen de referencia) Dos leones atravesaron un canal en África de más de 1600 metros en un hecho inédito para la ciencia.

Un grupo de científicos describió y reportó la que sería una de las travesías a nado más largas registradas hasta ahora por un grupo de leones. El hecho se registró en el Canal de Kazinga en el Parque Nacional Queen Elizabeth (Uganda) y, a pesar de parecer un hecho asombroso, sus causas son preocupantes para algunos investigadores.

Este suceso fue documentado en un estudio aprobado por la revista Ecology and Evolution, y allí se detalla el seguimiento que se hizo al comportamiento de estos felinos en Uganda a principios de 2024. Entre sus avistamientos, los científicos le siguieron el paso a dos hermanos, uno de ellos conocido como Jacob, que perdió una pierna en una trama de cazadores hace cuatro años.

Según relatan los investigadores, ambos leones venían escapando de su territorio después de perder una batalla territorial, por lo que tenían que abandonar la zona. A la distancia, según el estudio, es probable que escucharan los sonidos de leonas., por lo que decidieron atravesar el río que divide en dos al parque nacional.

Lo cierto es que a los leones, como a muchos felinos, no les gusta nadar, y para cruzar el canal lo hicieron en tres intentos. En uno de estos intentos, un dron los siguió y capturó el momento en que un cocodrilo o un hipopótamo los persiguió, lo que hizo que ambos leones se separarán y volvieran a la costa.

Menos de una hora después, ambos lo intentaron de nuevo. Ahora, según los científicos, el camino parecería más tranquilo, por lo que lograron llegar a su destino.

“Fue bastante dramático”, contó a The New York Times Alexander Braczkowski, un biólogo conservacionista que trabaja con la Universidad de Griffith en Australia y la Universidad del Norte de Arizona que ha estado estudiando a los leones desde 2017. “Parecían dos pequeñas firmas de calor cruzando un océano”.

Estudios previos han registrado a especies de leones nadando, pero en promedio lo hacen por al menos 48 metros. Por ejemplo, en 2022, se reportó un joven león que nadó 300 metros en Tanzania. Además, en el caso de otros felinos, un estudio de 2022 informó de que un puma nadó casi 1207 metros en el estrecho de Puget, frente a la costa del estado de Washington.

No obstante, según el registro de este estudio, ambos leones nadaron casi 1600 metros para atravesar al canal. Pero, ¿por qué estos individuos hicieron este recorrido tan largo y peligroso?

Una hipótesis en que lo hicieron para reproducirse, ante la falta de hembras en su territorio. “Si no hay nadie con quien aparearse, ¿qué haces? Eres un león macho. No tienes una vida muy larga, así que tienes que ponerte manos a la obra, sobre todo si estás herido”, explicó a The New York Times, Craig Packer, quien lideró el Proyecto León del Serengeti.

Lion Queen of Uganda 🇺🇬 pic.twitter.com/KrH3CluAgp — Alex Braczkowski (@alexbraczkowski) February 21, 2021

Según cifras oficiales del parque, la población leones ha pasado de 71 en 2018, a 40 en 2024, en los que al menos 17 leones, en su mayoría hembras, han sido envenenados por residentes que buscan proteger ganado en la zona. Por esta razón, los machos superan a las hembras en una proporción de dos a uno.

“Estos machos y estos eventos de natación son un síntoma de este problema. Los machos no están encontrando hembras en la zona. Las únicas hembras a las que pueden llegar pueden estar al otro lado del canal, por lo que, en estas circunstancias, tienen que jugárselas”, concluyó Braczkowski.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜