Ambiente
El 68% de los países de América Latina ya regulan el plástico: ¿qué falta para cumplir?

Un informe publicado recientemente muestra cómo han avanzado los países de América Latina y el Caribe en las normas para hacerle frente a una de las tres crisis planetarias: la contaminación por plásticos. El 68% de los países, incluido Colombia, ya tienen leyes. ¿Cuáles son los retos ahora?

Daniela Bueno
30 de octubre de 2025 - 02:24 p. m.
Cada año se producen en el mundo alrededor de 430 millones de toneladas de plástico. (Photo by SONNY TUMBELAKA / AFP)
Foto: AFP - SONNY TUMBELAKA

¿Alguna vez se ha preguntado cuántos productos plásticos utiliza cada año? En los años 80, la estimación de consumo por persona era de alrededor 7 kilogramos por habitante cada año. Pero, desde entonces esa cifra solo ha ido creciendo. Actualmente, el consumo de las personas que viven en América Latina y el Caribe está en aproximadamente 35 kg anuales, y en algunos países como Brasil y México supera los 40 kg.

Según datos de Naciones Unidas, cada año se producen en el mundo alrededor de 430 millones de toneladas de plástico. Su...

