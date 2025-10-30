El 68% de los países de América Latina ya regulan el plástico: ¿qué falta para cumplir?

Cada año se producen en el mundo alrededor de 430 millones de toneladas de plástico. (Photo by SONNY TUMBELAKA / AFP)
Foto: AFP - SONNY TUMBELAKA
¿Alguna vez se ha preguntado cuántos productos plásticos utiliza cada año? En los años 80, la estimación de consumo por persona era de alrededor 7 kilogramos por habitante cada año. Pero, desde entonces esa cifra solo ha ido creciendo. Actualmente, el consumo de las personas que viven en América Latina y el Caribe está en aproximadamente 35 kg anuales, y en algunos países como Brasil y México supera los 40 kg.
Según datos de Naciones Unidas, cada año se producen en el mundo alrededor de 430 millones de toneladas de plástico. Su...
