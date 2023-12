El ave silvestre más vieja del mundo regresó a su hogar en el Pacífico

Wisdom es una hembra de albatros de Laysan ( Phoebastria immutabilis ), también llamada mōlī, que se cree que tiene al menos 70 años. Foto: USFWS

Hace unos días se celebraba el cumpleaños número 191 de la tortuga Jonathan, el animal en cautiverio más viejo del mundo. Ahora, se conmemora el regreso a tierra del ave silvestre viva más antigua del mundo de la que se tiene registro. Se trata de un albatro llamado Wisdom, que regresó a su sitio de anidación en el Refugio Natural de Vida Silvestre del Atolón Midway en el Océano Pacífico Norte.

Wisdom es una hembra de albatros de Laysan ( Phoebastria immutabilis ), también llamada mōlī, que se cree que tiene al menos 70 años. Estos albatros regresan a estos pequeños atolones insulares cada año para reproducirse, y los machos suelen llegar antes que las hembras.

Casi toda la población de estas aves depende de las islas de la cadena de islas hawaianas como lugar de reproducción, según All About Birds. Sin embargo, durante los últimos dos años, la pareja de Wisdom, un albatros macho llamado Akeakamai, no ha sido vista en el atolón, lo que aumenta los temores de que haya fallecido. Se conoce que fue visto por última vez en el refugio en 2021.

Wisdom fue reconocida por primera vez en la década de 1950 y fue etiquetada con las letras Z333, lo que ayuda a expertos e investigadores a identificar su regreso cada año. A lo largo del tiempo que ha sido monitoreada, el equipo la ha observado criando entre 30 y 36 polluelos a lo largo de su vida, ya que estas aves normalmente se reproducen cada dos años.

Por ahora, en una publicación en las redes sociales, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre del Pacífico de los Estados Unidos (USFWS) anunció que había regresado, y el biólogo supervisor de vida silvestre Jon Plissner dijo que había visto a Wisdom participar en bailes de apareamiento, pero que no esperaba que ella se reprodujera este año.

