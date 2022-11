El cambio climático está intensificando incluso los ciclones ‘débiles’

A diferencia de estudios anteriores, este analizó datos recopilados por instrumentos que miden las corrientes oceánicas. Foto: NOOA

Por algún tiempo ya se ha sabido que el calentamiento global afecta varias de las características de los huracanes. La ciencia aclara que, aunque es difícil responder la pregunta de si el cambio climático está haciendo que los huracanes sean más frecuentes, sí hay transformaciones que están relacionadas con el aumento de temperatura, como la intensidad.

Un nuevo estudio publicado en la revista Nature analizó datos recopilados por medio de miles de instrumentos científicos que miden las corrientes oceánicas a través del mundo. Su análisis encontró que no solamente los huracanes se transforman por el calentamiento global, sino también los ciclones tropicales menos intensos. Los huracanes son ciclones tropicales que tiene vientos de más de 120 kilómetros por hora.(También puede leer: Algunas abejas están viviendo menos tiempo que hace 50 años)

¿En cuánto se están fortaleciendo los ciclones, entonces? Las mediciones oceánicas sugieren que es probable que los ciclones tropicales se intensifiquen a un ritmo de alrededor de 1.8 metros por segundo cada década. Este estudio sugiere que esta tendencia pasa en las tormentas de todo el mundo. Sin embargo, esta conclusión, de momento, solo aplica para los ciclones tropicales débiles, como las tormentas tropicales y huracanes de categoría 1.

Eso se debe a que no se han recopilado suficientes datos para tormentas más fuertes, lo que significa que aún no hay suficiente evidencia para afirmarlo. Al contrario de otros estudios que se han publicado sobre el tema, este no utilizó datos de satélites, sino de dispositivos que miden la velocidad de corrientes oceánicas en ciertos puntos. Al medir estas corrientes, los científicos pueden estimar la velocidad del viento de un ciclón tropical. (Le puede interesar: ¿Cómo hacer la transición energética en A. Latina? Más de 100 expertos lo discuten)

Pero en un comentario sobre la nueva investigación, también publicado en Nature, el científico atmosférico Robert Korty dijo que sospecha que los hallazgos probablemente también sean ciertos para los ciclones más fuertes. Señaló que las medidas incluidas en este estudio son capturas instantáneas en el tiempo. Por eso, algunos de esos ciclones pudieron ser débiles cuando pasaron sobre los sensores en el océano, pero luego se intensificaron para convertirse en ciclones más fuertes.

En un análisis realizado por la investigadora Angela Colbert, de la NASA, concluye que, aunque es difícil pronosticar los cambios a gran escala en los huracanes, los modelos climáticos globales predicen que el cambio climático hará que los huracanes probablemente causen lluvias más intensas y tengan un mayor riesgo de inundaciones costeras. “Además, la frecuencia global de las tormentas puede disminuir o permanecer sin cambios, pero es más probable que los huracanes que se forman se vuelvan intensos”, resume Colbert.

El científico Tom Knutson indicó en este análisis que incluso si los propios huracanes no cambian debido al cambio climático, “las inundaciones por marejadas ciclónicas empeorarán con el aumento del nivel del mar”. El experto indicó que los modelos muestran aumentos en la tasa de lluvia de un huracán para el año 2100 y esto quiere decir que es probable que los huracanes provoquen lluvias más intensas cuando toquen tierra.

