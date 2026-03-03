Home

El cambio de planes a “última hora” en el proyecto para llevar más agua a Santa Marta

Un proyecto de más de COP 786.000 millones generó tensiones en el Gobierno Nacional por el predio en el que se instalará. Se trata de una de las principales soluciones de agua potable que tendrá Santa Marta en los próximos años.

Fernán Fortich
03 de marzo de 2026 - 12:01 a. m.
Las plantas, que tendrán una capacidad de hasta 600 litros de agua por segundo cada una, se conectarán al acueducto de la ciudad. / Cortesía.
Foto: Ministerio de Vivienda

En el consejo de ministros realizado hace un par de semanas en Montería (Córdoba), que se centró en la atención de las emergencias generadas por las lluvias atípicas en Colombia, el presidente Gustavo Petro hizo un paréntesis de varios minutos para reprender a la ministra de Vivienda, Helga Rivas, por la “irresponsabilidad” de ubicar un proyecto de cerca de COP 786.032 millones en un predio ubicado en la zona hotelera del Rodadero, a las afueras de...

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.
