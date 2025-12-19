El caso del oso Tamá: razones para frenar la indignación y valorar el esfuerzo por conservar

El oso andino Tamá había sido rescatado en 2014, cuando apenas tenía 4 meses de edad. Habían matado a su madre.
Foto: Tomada de PNN
En la noche del miércoles, 17 de diciembre, Parques Nacionales Naturales (PNN) publicó un mensaje en su cuenta de X: “Informamos con profundo dolor que, durante el traslado para su liberación, el oso Tamá falleció. Su historia refuerza nuestro compromiso de seguir trabajando por la protección de la fauna silvestre y la vida”.
Durante días previos, la entidad había compartido varios boletines de prensa, videos y fotografías de ese oso andino (Tremarctos ornatus), en los que prometían un retorno a su hábitat que calificaron como...
Por Sergio Silva Numa
Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación