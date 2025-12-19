El caso del oso Tamá: razones para frenar la indignación y valorar el esfuerzo por conservar

El oso andino Tamá había sido rescatado en 2014, cuando apenas tenía 4 meses de edad. Habían matado a su madre. Foto: Tomada de PNN

En la noche del miércoles, 17 de diciembre, Parques Nacionales Naturales (PNN) publicó un mensaje en su cuenta de X: “Informamos con profundo dolor que, durante el traslado para su liberación, el oso Tamá falleció. Su historia refuerza nuestro compromiso de seguir trabajando por la protección de la fauna silvestre y la vida”.

Durante días previos, la entidad había compartido varios boletines de prensa, videos y fotografías de ese oso andino (Tremarctos ornatus), en los que prometían un retorno a su hábitat que calificaron como...