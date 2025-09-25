El científico colombiano que, desde Japón, le puso la lupa a la transición energética

Diego Silva Herrán es uno de los siete colombianos seleccionados para elaborar el séptimo informe del IPCC, que será publicado en 2029. Foto: Cortesía

Cuando Diego Silva Herrán, ingeniero químico de la Universidad Nacional con maestría y doctorado en Ingeniería de la Universidad de Tohoku (Japón), empezó a estudiar las energías renovables, hace unos 15 años, poco se relacionaba con el cambio climático y la transición energética de la que tanto escuchamos hablar ahora.

La problemática, recuerda este científico colombiano que va a cumplir dos décadas viviendo y trabajando en Japón, estaba más asociada al acceso a la energía, sobre todo en países en desarrollo, como Colombia.

(Puede leer:...