Ambiente
El científico colombiano que, desde Japón, le puso la lupa a la transición energética

Diego Silva Herrán, un ingeniero colombiano que pronto ajustará dos décadas de vida e investigación en Japón, lleva varios años estudiando cómo ha sido la transición energética alrededor del mundo. Por este trabajo, fue seleccionado para hacer parte del próximo informe de evaluación más completo sobre el cambio climático, elaborado por el IPCC.

César Giraldo Zuluaga
25 de septiembre de 2025 - 12:00 a. m.
Diego Silva Herrán es uno de los siete colombianos seleccionados para elaborar el séptimo informe del IPCC, que será publicado en 2029.
Foto: Cortesía

Cuando Diego Silva Herrán, ingeniero químico de la Universidad Nacional con maestría y doctorado en Ingeniería de la Universidad de Tohoku (Japón), empezó a estudiar las energías renovables, hace unos 15 años, poco se relacionaba con el cambio climático y la transición energética de la que tanto escuchamos hablar ahora.

La problemática, recuerda este científico colombiano que va a cumplir dos décadas viviendo y trabajando en Japón, estaba más asociada al acceso a la energía, sobre todo en países en desarrollo, como Colombia.

