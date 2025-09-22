“El conflicto hace que las personas estén más expuestas a sufrir por el cambio climático”

Catalina Jaime, investigadora del Centro del Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Aunque todavía quedan años de trabajo por delante para que se conozca la próxima evaluación científica, técnica y socioeconómica del cambio climático, ya se sabe quiénes la llevarán a cabo. En esta ocasión, siete colombianos harán parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), lo que representa, hasta ahora, la mayor participación de nuestro país.
Catalina Jaime será una de las colombianas que contribuirá al séptimo informe del IPCC, que se espera que esté listo entre 2028 y 2029. Con más de 20 años de...
