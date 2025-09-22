No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Ambiente
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“El conflicto hace que las personas estén más expuestas a sufrir por el cambio climático”

Por segunda vez, la colombiana Catalina Jaime participará en el informe más importante sobre cambio climático. La experta del Centro del Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja contribuirá desde sus conocimientos sobre la gestión del riesgo de desastres y su relación con los contextos vulnerables.

Catalina Sanabria Devia
Catalina Sanabria Devia
22 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
Catalina Jaime, investigadora del Centro del Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Catalina Jaime, investigadora del Centro del Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Foto: Cruz Roja Alemana

Aunque todavía quedan años de trabajo por delante para que se conozca la próxima evaluación científica, técnica y socioeconómica del cambio climático, ya se sabe quiénes la llevarán a cabo. En esta ocasión, siete colombianos harán parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), lo que representa, hasta ahora, la mayor participación de nuestro país.

Catalina Jaime será una de las colombianas que contribuirá al séptimo informe del IPCC, que se espera que esté listo entre 2028 y 2029. Con más de 20 años de...

Catalina Sanabria Devia

Por Catalina Sanabria Devia

Periodista con interés en temas de género, medio ambiente y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022) y el Premio al Periodismo Social y Ambiental de Constructora Capital (2023).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Catalina Jaime

Cambio climático

Conflicto armado

Conflicto armado en Colombia

IPCC

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar