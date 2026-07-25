El daño que las especies invasoras causan a los ecosistemas es más grave en estos países

Imagen de referencia. Los hipopótamos fueron reconocidos como una especie invasora en Colombia en febrero de 2022, luego de varios años de advertencias científicas por el crecimiento de su población. Foto: EFE - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia

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Las especies invasoras son una de las principales amenazas que enfrentan los ecosistemas en el mundo. Así lo advirtió en 2023 un informe sobre estos animales y plantas publicado por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).

Allí, además de reconocer la amenaza que representan las especies invasoras para la biodiversidad, los científicos destacan que el cambio climático está promoviendo una mayor propagación de estas en los ecosistemas.

Las especies invasoras no solo se caracterizan por ser ajenas a los ecosistemas en los que son introducidas, sino por reproducirse fácilmente, no tener controles biológicos (como depredadores) en el lugar que invaden y acaparar los recursos que las especies nativas requieren para sobrevivir.

Un estudio publicado recientemente en la revista Science demuestra que los impactos que estas especies generan son aún más graves en los países del sur global, conocidos también como países de ingresos medios y bajos, o países en desarrollo.

Los autores de la investigación refutan una idea que ha tenido la ciencia hasta ahora: que los impactos más grandes de las especies invasoras están concentrados en los países ricos del norte global.

El estudio sostiene que, debido a que en esos países hay más recursos disponibles para la investigación científica, también hay más información disponible sobre dónde se encuentran las especies invasoras y cuáles son los daños que están ocasionando.

“La cantidad de especies invasoras reportadas y los impactos documentados se ven afectados por el esfuerzo de investigación, lo que lleva a una sobrerrepresentación de ambas métricas en los países del norte global, donde el esfuerzo de investigación es mayor”, señalan en el artículo.

Lo que se esconde detrás de esa sobrerrepresentación, según un análisis mundial que hicieron los científicos en el estudio, es que hay una mayor cantidad y mayor gravedad de impactos de las especies invasoras en las economías emergentes, que, aunque muestren un rápido crecimiento económico, no pueden destinar tantos recursos a investigar estos problemas.

En países como Colombia, por ejemplo, pasaron varios años teniendo advertencias científicas hasta que el Estado destinó recursos para hacer un estudio que determinara que los hipopótamos son una especie invasora en los ecosistemas en los que se encuentran y que su expansión podría poner en riesgo a varias especies.

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