El fenómeno de El Niño ya se consolidó en el Pacífico, confirma la NOAA. ¿Qué implica?

Imágenes de satélite que muestran la diferencia con respecto a las temperaturas medias de la superficie del mar en el ecuador, en el océano Pacífico tropical (representadas mediante distintos tonos de rojo y naranja que indican el calor), durante la primera semana de junio de 2026. Foto: NOAA

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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) anunció este jueves 11 de junio que el fenómeno de El Niño ya se consolidó en el Pacífico tropical.

La NOAA también informó que se espera que el fenómeno se intensifique en las próximas semanas, con una alta posibilidad de que sea “muy fuerte”.

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“Se prevé que El Niño, la fase cálida de la Oscilación del Sur de El Niño (ENSO), se intensifique hasta alcanzar un nivel moderado o fuerte este otoño. Los meteorólogos pronostican un 63 % de probabilidades de que las temperaturas de la superficie del mar superen los 2,0 °C en la región del Pacífico objeto de seguimiento de El Niño. Si se supera este umbral, se considerará el fenómeno como un El Niño ‘muy fuerte’“, indicó la NOAA.

¿Qué significa la declaratoria de El Niño?

Según indica la NOAA, el fenómeno de El Niño se declara cuando, durante varios meses, se registran temperaturas en las aguas ecuatoriales del Pacífico por encima de 0.5° C del promedio histórico.

“Además, se supervisa la atmósfera sobre esta región del Pacífico, en busca de un fenómeno denominado circulación de Walker, un enorme flujo de aire de este a oeste impulsado por las diferencias de temperatura y presión entre las aguas cálidas del oeste y las frías del este. Cuando la circulación de Walker se interrumpe y las aguas más cálidas se desplazan hacia el este, en dirección a Sudamérica, se declara el fenómeno de El Niño“, indica la NOAA, a través de un comunicado.

Vale señalar que este fenómeno suele producirse entre cada dos y siete años y su duración oscila aproximadamente entre los 9 y los 12 meses. A grandes rasgos, se caracteriza por la fluctuación de las temperaturas oceánicas en el Pacífico ecuatorial, así como por la aparición de cambios en las condiciones atmosféricas, en particular en el descenso de las lluvias en partes del continente.

¿Cuáles son los posibles impactos del fenómeno de El Niño en Colombia?

En la rueda de prensa de este viernes, la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, aseguró que las regiones más afectadas por este fenómeno serán el Caribe, el Pacífico y la Andina.

Los datos del más reciente Estudio Nacional del Agua (ENA) apuntan a que en Colombia los departamentos y regiones más afectadas por desabastecimiento hídrico por los periodos de sequía en Colombia han sido históricamente Bolívar, Córdoba, La Guajira y Sucre, aunque en esta lista, con menor intensidad, también se encuentran Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y, entre otros, Tolima. Las zonas hidrográficas donde se identificó, según se lee en el informe, el mayor número de eventos de sequía corresponden a la zona de Orinoco-Directos, Tomo, Meta, Vichada, Guaviare, Sinú y Caribe-La Guajira.

“En el último estudio eran casi 300 municipios en riesgo de desabastecimiento en época seca, pero eso puede variar; ya estamos preparando una actualización. Es probable que aumente ese número de municipios en el país”, le indicó, hace unos meses, a este diario la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry.

El fenómeno de El Niño podría llegar al país en un momento en el que se han acumulado diferentes fenómenos meteorológicos atípicos. “Estamos en un momento de crisis climática muy compleja”, añadió la directora del Ideam.

Uno de esos fenómenos ocurrió a inicios de 2026, con la llegada de un frente frío que causó un incremento en las precipitaciones durante enero y febrero, que son meses caracterizados por tener pocas lluvias.

Lo contrario ha ocurrido durante los meses de marzo, abril y mayo, que son meses caracterizados por tener más lluvias. Durante este período, se han registrado temperaturas anómalas en varias regiones, principalmente en el Caribe, y lluvias por debajo de lo esperado.

Esto ha llevado, según explicó Echeverry, “las cuencas no están en bajos niveles, pero sí están en descenso”. En este escenario, el fenómeno de El Niño llegará a “superponerse” con estos otros fenómenos atípicos que se han registrado durante el año.

Por esto, la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, aseguró que “estamos invitando a tomar medidas complementarias, más allá de lo energético”. Sin embargo, las tres autoridades fueron claras durante la rueda de prensa en que, más allá de los lineamientos que dé el Gobierno nacional, las decisiones de preparación y mitigación de los efectos en el abastecimiento de agua y energía estarán a cargo de autoridades locales.

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