El ‘glaciar del fin del mundo’ se está derritiendo más rápido de lo esperado

El glaciar Thwaites es también conocido como el glaciar del fin del mundo. Foto: NASA

El “glaciar del fin del mundo” (o glaciar Thwaites) es uno de los glaciares más inestables en el mundo, de hecho, es uno de los que se derrite con mayor rapidez. Aunque los glaciólogos ya sabían que su pérdida de hielo era alarmante, un reciente estudio mostró que esta gran masa de hielo está expuesta a mucha más agua caliente de lo que se creía anteriormente.

En los resultados, publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los investigadores explicaron que para llegar a esta conclusión se basaron en imágenes satelitales y en modelos hidráulicos, los cuales les permitieron identificar cuáles eran las bolsas de alta presión donde se había elevado la superficie del glaciar. Esto, según explicaron, les mostraba “el agua caliente que fluía bajo el hielo”.

Estudios anteriores habían conseguido únicamente analizar la parte del glaciar que toca el océano, conocido como “línea de conexión a tierra”. A partir de esta información, sobre el contacto con agua cálida y salada, modelos anteriores calcularon la velocidad potencial de pérdida de hielo.

Ahora, en esta investigación, los científicos encontraron la pieza que le faltaba al rompecabezas para entender cómo cambian los glaciares. Con los datos arrojados de estos procesos, encontraron que “las corrientes de marea cálidas están permeando el enorme bloque de hielo a profundidades de hasta 3,7 millas, provocando un derretimiento vigoroso”.

Además, el equipo detallo que el pulso de las mareas, que a medida suben y bajan el hielo, podrían permitir que el agua se arrastre más por debajo de la plataforma y debilite el anclaje al fondo marino. Esta es la primera vez que se tienen registros de este fenómeno en la Antártida.

A los ojos de Christine Dow, profesora asociada de glaciología en la Universidad de Waterloo y una de las autoras del estudio, en este punto es crucial comprender la rapidez en la que está cambiando en hielo en este glaciar. La preocupación, añadió a la revista Scientific American, es que al no conocer con precisión a la velocidad en que se derriten, podría desaparecer en unas pocas décadas.

Sin embargo, predecir la pérdida de hielo es una ardua tarea, pues en este dato influyen varios factores que están cambiando con frecuencia, como la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero o el ritmo en el que se derriten los glaciares.

La principal causa del derretimiento de los glaciares y de las capas de hielo son las altas temperaturas globales y, este hielo que se desprende, termina siendo un factor determinante en el incremento del nivel del mar. El “glaciar del fin del mundo” representa el 4 % del aumento del nivel del mar en el planeta y pierde 50 mil millones de toneladas de hielo cada año.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜