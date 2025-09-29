Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ambiente
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El gobierno quiere un impuesto al carbono más alto

La ley de financiamiento del Gobierno busca modificar el impuesto al carbono, que ha recaudado $3,6 billones en los últimos ocho años, aunque no toda su destinación ha ido a parar al sector ambiental. El 20% fue para asuntos de paz.

Fernán Fortich
Fernán Fortich
29 de septiembre de 2025 - 12:00 a. m.
Imagen de referencia. Desde que en 2016 fue aprobado el impuesto al carbono en Colombia (con una reforma tributaria), la destinación del recaudo no ha estado exenta de controversia, pues, aunque en un principio se prometió que iría todo al flaco presupuesto del sector ambiental, poco a poco, fue tomando otro rumbo (Photo by GREG BAKER / AFP).
Imagen de referencia. Desde que en 2016 fue aprobado el impuesto al carbono en Colombia (con una reforma tributaria), la destinación del recaudo no ha estado exenta de controversia, pues, aunque en un principio se prometió que iría todo al flaco presupuesto del sector ambiental, poco a poco, fue tomando otro rumbo (Photo by GREG BAKER / AFP).
Foto: AFP - GREG BAKER

Aunque aún no se conoce una versión final de la ley de financiamiento, una de sus propuestas está causando un gran debate, pues modificaría uno de los llamados “impuestos verdes” más populares: el impuesto al carbono. Desde que empezó a funcionar en Colombia, en el gobierno de Juan Manuel Santos, la idea ha sido que quienes más contribuyen al cambio climático, paguen de su bolsillo por los daños que generan (aunque parte de su destinación ha ido a parar a asuntos relacionados con la paz).

La nueva propuesta del Ministerio de Hacienda, avalada...

Fernán Fortich

Por Fernán Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Colombia hoy

Colombia hoy

Transición energética

Impuesto al carbono más alto

Minambiente hoy

Ley de financiamiento hoy

Emisiones de carbono

Minhacienda

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.