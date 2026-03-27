El hielo marino ártico vuelve a alcanzar un mínimo histórico

El hielo marino del Ártico se está derritiendo a un ritmo sin precedentes. - CÉLINE HEUZÉ/UNIVERSIDAD DE GOTEMBURGO Foto: CÉLINE HEUZÉ/UNIVERSIDAD DE GOTEMBURGO

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El hielo marino del Ártico alcanzó este año su punto máximo de extensión invernal alrededor del 15 de marzo, pero lo hizo en niveles históricamente bajos. Según datos del National Snow and Ice Data Center de la Universidad de Colorado Boulder, la superficie congelada llegó a unos 14,29 millones de kilómetros cuadrados, una cifra que prácticamente empata con el récord mínimo registrado el año anterior. Se considera que los valores dentro de un rango de 40 000 kilómetros cuadrados están empatados y eso es lo que ocurre cuando se compara esta cifra con la anterior.

El Ártico debería alcanzar su mayor cobertura de hielo al final del invierno, antes de que comience el deshielo primaveral. Sin embargo, lo que muestran los datos recientes es que ese “máximo” es cada vez menor. Los niveles de 2026 están tan cerca de los de 2025 que, dentro del margen de error que manejan los científicos, ambos años se consideran prácticamente iguales y representan los valores más bajos desde que existen mediciones satelitales, hace casi cinco décadas.

“Este mínimo histórico nos da una ventaja al inicio de la temporada de deshielo de primavera y verano”, explicó Walt Meier, científico investigador, en una nota de prensa. “Uno o dos años con mínimos históricos no significan mucho por sí solos, pero en el contexto de la importante tendencia a la baja que hemos observado desde 1979, refuerza el drástico cambio en el hielo marino del Ártico a lo largo de todas las estaciones”.

Ese margen de diferencia es importante para entender el dato: pequeñas variaciones de hasta 40.000 kilómetros cuadrados no se consideran significativas a escala del Ártico. Por eso, aunque 2026 aparece ligeramente por debajo de 2025, ambos años están empatados en la práctica como los inviernos con menor extensión de hielo registrados. Los científicos creen que estas cifras refuerzan una tendencia que vienen observando desde hace años: el hielo marino del Ártico no solo se está reduciendo en verano, cuando se derrite, sino que también está alcanzando máximos cada vez más bajos en invierno. Es decir, incluso en su punto más “fuerte” del año, el hielo ya no logra recuperarse como antes.

Para los investigadores, este patrón es una señal de cambios en el sistema climático del Ártico, con implicaciones que van más allá de la región: desde la regulación de temperaturas globales hasta los ecosistemas que dependen del hielo.

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