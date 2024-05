El Ideam dice que no hay temperaturas fuera de lo normal en el Caribe

Imagen de referencia. La combinación de altas temperaturas y lluvias se debe a una alta presión que pasó por el Caribe y que ocasionó falta de nubosidad y altos niveles de radiación, que, en últimas, hacen que la sensación térmica se sienta más alta. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Hace días, algunas ciudades del Caribe colombiano, como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, experimentaron temperaturas de hasta 40 º C, según informó el Instituto de Estudios Ambientales y Meteorológicos (Ideam).

Sin embargo, esa misma entidad aclaró que, si bien las cifras corresponden a temperaturas alcanzadas en dichas ciudades, pertenecen a boletines que tienen una vigencia de 6 horas y que van actualizándose según evolucionan las condiciones climáticas de nuestro país. En esos mismos documentos que se ha mencionado que no se observa “nada fuera de lo normal”.

Esto sucede en medio de un panorama particular en nuestro país. Como ya lo hemos mencionado en estas páginas, Colombia no ha terminado de atravesar el fenómeno de El Niño, caracterizado por altas temperaturas y sequías -por decir lo menos-, que se han incrementado gracias al cambio climático que se vive a nivel mundial. El Niño, por ejemplo, nos ha hecho alcanzar temperaturas récord.

Pero, por otro lado, está el anuncio del Ideam sobre la alta posibilidad de que el fenómeno de La Niña llegue a nuestro país durante el segundo semestre del año, lo que representaría bajas temperaturas en el Pacífico y el aumento de riesgo de inundaciones. Esto sucederá al mismo tiempo que la temporada de ciclones -que va de junio a noviembre- y que la segunda temporada de lluvias. “Es probable que tengamos eventos extremos y momentos de precipitaciones muy fuertes”, le contó a El Espectador Ghisliane Echeverry, directora de Ideam, quien también mencionó que es probable que la transición entre ambos fenómenos sea “atípicamente rápida”.

En entrevista con el canal Red+, Tatiana Sierra, Jefe del del Ideam, explicó que la combinación de altas temperaturas y lluvias se debe a una alta presión que pasó por el Caribe y que ocasionó falta de nubosidad y altos niveles de radiación, que, en últimas, hacen que la sensación térmica se sienta más alta.

#PronósticoIdeam se prevé, en las próximas horas, lluvias persistentes sobre el occidente de la Orinoquia y de la Amazonia, y sus piedemontes, como también, en el sur y oriente de la región Andina. Así mismo, en el suroccidente del mar Caribe colombiano. pic.twitter.com/HSV04OISxb — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) May 25, 2024

El pasado viernes 24 de mayo, se conoció que, según información suministrada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), existe un 85 % de probabilidad de que esta temporada esté “por encima de lo normal”; un 10 % de posibilidades de que sea “casi normal”, y apenas un 5 % de que esté por debajo de lo acostumbrado.

Por la misma línea, se anticipa la formación de entre 17 y 25 tormentas con vientos de 63 km/h o más, 8 a 13 huracanes con vientos de al menos 119 km/h, y 4 a 7 huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5) con vientos de 179 km/h o más.

De la región Caribe, un reporte sobre las ciudades que presentaron máximas temperaturas durante el mes de abril, el Ideam mencionó a Santa Marta, que pasó de un promedio de 37,2 º C a 37,3 º C . Le sigue Maicao, donde antes había un promedio de 38,2 º C que escaló a los 38,4 º C. Por su parte, Carmen de Bolívar pasó de tener 39,6 º C a 40,1 º C.

