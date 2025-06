El llamado de Colombia y 94 países más sobre el tratado por contaminación plástica

Recolectores de residuos buscan objetos reutilizables entre los residuos depositados en un vertedero de Nueva Delhi, India, 5 de junio de 2025. Foto: EFE - RAJAT GUPTA

Durante el segundo día de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que se adelantará en Niza (Francia) hasta el 13 de junio, 95 países, entre los que se encuentra Colombia, firmaron una declaración en la que se pide que el tratado global de plásticos sea jurídicamente vinculante y aborde el problema desde su origen: la producción.

La declaración ‘The Nice Wake Up Call for an Ambitious Plastics Treaty’ (lo que traduciría ‘La llamada de atención de Niza para un ambicioso Tratado sobre los plásticos’) fue firmada por los países que integran la Unión Europea, Australia, el Reino Unido, Chile, Ecuador y Perú, entre otros.

“Queremos enviar un mensaje claro al mundo: no aceptaremos cualquier tratado basado en falsas soluciones. Entregaremos el tratado que necesitamos. Un tratado que no reduzca la producción de plástico serán promesas vacías”, señaló desde Niza la ministra de Ambiente, Lena Estrada Añokazi.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, la jefe de la cartera hizo énfasis en que es necesario transformar los sistemas de producción y consumo, al tiempo que pidió rechazar los enfoques que desvíen la atención de las causas estructurales del problema.

La contaminación por plásticos es una de las tres crisis planetaria que enfrenta la humanidad en la actualidad, junto al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Según cifras estimadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 7.000 millones de los 9.200 millones de toneladas de plástico que se produjeron entre 1950 y 2017 se convirtieron en residuos plásticos que terminaron en vertederos sin tratar.

La posición de Colombia en el tratado sobre contaminación plástica

Según señaló la ministra Estrada en la rueda de prensa en la que se presentó la reciente declaración, la posición del país se mantendrá firme rumbo a la próxima ronda de negociación en Suiza.

Hace un par de semanas, Daniela Durán González, directora de la oficina de asuntos internacionales del Ministerio de Ambiente, le adelantó a El Espectador los cinco puntos que el país llevará a la segunda parte del quinto intento por alcanzar un tratado internacional que reduzca la contaminación mundial por plásticos.

El primero de ellos, pretende que se reduzca la producción de polímeros plásticos primarios. “Si la producción de estos polímeros continúa creciendo —agrega la funcionaria— va a comprometer el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París”, que buscan limitar el aumento de la temperatura a 1.5 °C para finales de siglo.

En segundo lugar, el país pedirá que se eliminen los químicos tóxicos del plástico: de los 16.000 tipos de químicos que tiene el plástico, sabemos que al menos 4.000 de estos son tóxicos, afirma Durán. Como tercer punto, Colombia pedirá avanzar hacia un diseño de productos que simplifique el plástico para que se facilite la entrada en el mercado, la recolección y el reciclaje de plásticos.

Cuando viaje a Suiza, Durán también espera poner sobre la mesa la necesidad de tener conferencias funcionales. Esto busca que, agotada la instancia de toma de decisiones por consenso, se puedan tomar por mayoría. Con esto, quieren avanzar en las discusiones que han sido bloqueadas por algunos países (como Arabia Saudita y Rusia), aprovechando que todas las partes deben estar de acuerdo con las decisiones discutidas. Finalmente, el país promoverá un enfoque de derechos humanos y de protección de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades más vulnerables.

