El llamado del Ministerio de Ambiente para evitar incendios forestales

Incendio forestal en La Vega, Cundinamarca. Foto: Bomberos de Cundinamarca

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El Ministerio de Ambiente hizo un llamado urgente al sector agrícola y la ciudadanía general para prevenir los incendios forestales y evitar que se saturen las capacidades de respuesta de los organismos de socorro, teniendo en cuenta que gran parte de estos equipos se encuentran en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

El ministerio recordó que en Colombia, se estima que el 95 % de los incendios forestales se atribuye a acciones humanas, asociadas a causas como quemas, fogatas, piromanía, así como al arrojo de colillas de cigarrillo y fósforos encendidos, entre otras.

“Por esta razón, es fundamental que la ciudadanía actúe como un aliado estratégico en la prevención de incendios y en la protección de los ecosistemas y las comunidades, especialmente ante las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta actualmente el país”, dijo la cartera.

Al sector agrícola, el ministerio le pide evitar las llamadas quemas controladas, y resaltó que estas acciones de prevención son fundamentales ante la consolidación del fenómeno de El Niño, proyectado como uno de los más intensos en la historia del país.

Actualmente, hay 663 municipios que presentan algún nivel de alerta por incendios, según el Ideam. De estos, 340 municipios se encuentran en alerta roja destacándose los departamentos de Cundinamarca con 78 municipios, Tolima con 46 y Nariño con 31.

Colombia cuenta con 80 brigadas forestales comunitarias en municipios y departamentos priorizados, encargados de apoyar la prevención de los incendios forestales y el fortalecimiento de las capacidades locales de alerta temprana. Sus labores no sustituyen las competencias de los organismos operativos de respuesta, como los cuerpos de bomberos y la Defensa Civil.

Mientras tanto, a la ciudadanía les recomiendan estas acciones para prevenir incendios:

No arrojar colillas de cigarrillo, botellas de vidrio o fósforos encendidos en las montañas. Los matorrales, arbustos y material vegetal secos son muy propensos a quemarse.

Evitar realizar quemas controladas o fogatas, ya que el fuego puede salirse de control y propagarse rápidamente.

Denunciar actos criminales relacionados con incendios forestales en todo el país, a la línea 123 en Bogotá y 119 en el resto de Colombia.

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