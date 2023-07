El lunes había sido el día más caluroso de la historia, pero el martes ya lo superó

Un joven se refresca en una fuente de del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba. La primera ola de calor que afecta a España este verano llega a su fin este miércoles con valores aún muy altos, hasta 42 °C. Foto: EFE - Salas

Justo ayer (martes 4 de julio), publicamos una nota contando que, según datos de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), el lunes 3 de julio había sido el día más caluroso a nivel desde que se tienen registros. (Puede leer: En Costa Rica descubrieron la tercera guardería de pulpos del mundo y así se ve)

De acuerdo con esa entidad, la temperatura media del aire en la superficie del planeta el lunes fue de 17,01 °C, superando el récord diario que se había establecido en 2016, durante el último fenómeno de El Niño, cuando la temperatura media alcanzó los 16,92 °C.

Sin embargo, solo un día después, el récord del lunes fue roto. La información fue confirmada por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP, por sus siglas en inglés) de la NOAA, quienes señalaron que durante el martes (4 de julio) la temperatura media global del aire fue de 17,18 °C. (Le puede interesar: ¿Se avecina el primer proyecto de minería en el mar?)

La noticia llega 24 horas luego de que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) declarará oficialmente el inicio de El Niño, un fenómeno con el que se espera que en muchas partes del mundo y del océano se alcancen temperaturas extremas.

De acuerdo con la OMM, este patrón climático que se produce entre cada dos y siete años, y está asociado al calentamiento de la superficie oceánico en el Pacífico tropical central y oriental se presenta en un contexto de un “clima modificado por las actividades humanas”. (También puede leer: ‘Fenómeno de El Niño tendrá condiciones excepcionales este año’: Minambiente)

Distintos expertos han alertado, pues el nuevo récord podría presentarse mucho más pronto de lo esperado. Por ejemplo, Paulo Ceppi, profesor de Ciencias del Clima en el Instituto Graham del Imperial College London, le dijo a The Guardian que “El Niño aún no ha alcanzado su punto álgido y el verano sigue en pleno apogeo en el hemisferio norte, por lo que no sería de extrañar que el récord se batiera de nuevo en los próximos días o semanas”.