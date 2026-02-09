Logo El Espectador
Ambiente
El mundo “invisible” de los hongos, explicado por la científica que ha tratado de entenderlo

Durante las últimas décadas, Toby Kiers se ha enfocado en estudiar las complejas redes de hongos que se encuentran bajo el suelo y que nutren la vida en el planeta. Este 2026, su amplia investigación es reconocida con el premio Tyler, uno de los más prestigiosos del sector ambiental.

Catalina Sanabria Devia
10 de febrero de 2026 - 12:19 a. m.
Para la científica, el premio Tyler de este año es como un “reconocimento a lo invisible”.
Foto: Tomas Munita

Toby Kiers se presenta a sí misma como una “astronauta subterránea”. Es bióloga evolutiva y profesora de la Universidad Libre de Ámsterdam. Durante los últimos casi 30 años ha estudiado las complejas dinámicas de las redes de hongos bajo el suelo que, dice, han estado en un segundo plano para la ciencia. Su trabajo, que ha incluido innovadores experimentos, análisis de laboratorio e investigación de campo en muchos lugares del mundo, ha demostrado la importancia de estos hongos para sostener la vida en la Tierra.

Kiers también es cofundadora y...

Periodista con enfoque en temas ambientales. En El Espectador escribe, principalmente, sobre la Amazonia. También le interesan los asuntos de género y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com
