El nivel del mar en la mayoría de costas del mundo sería más alto de lo que pensábamos

Imagen de referencia. El incremento del nivel del mar ha causado erosión en costas como la de Puerto Colombia, en Atlántico. Foto: Alcaldía de Puerto Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el cambio climático y el incremento acelerado de la temperatura promedio en la Tierra, el nivel del mar ha sido una preocupación constante para países y científicos.

Millones de personas que habitan las zonas costeras, algunas en territorios insulares, como San Andrés, podrían estar en riesgo ante escenarios de incremento del nivel del mar incluso en menos de un metro.

Pensando en estos escenarios, los países han elaborado modelaciones del impacto del nivel del mar en las costas para tomar decisiones claves, como a qué distancia de la línea de costa está premitido construir, qué tipo de acciones deben tomarse para mitigar la erosión y cómo puede garantizarse la seguridad de quienes habitan estos territorios.

Sin embargo, una nueva investigación publicada en Nature asegura que la gran mayoría de modelos para tomar esas decisiones se han hecho con los datos equivocados. Esto hace que el impacto del nivel del mar, de acuerdo con los científicos, se esté subestimando en algunas zonas, especialmente aquellas ubicadas en el Sur global.

En su estudio, analizaron los modelos hechos en 385 publicaciones científicas que estimaban el impacto del nivel del mar en zonas costeras alrededor del mundo. El 99 % de estas se basaban en algo conocido científicamente como modelo geoide, que toma datos satelitales, cálculos matemáticos y otras aproximaciones para estimar de la manera más confiable posible la forma de la Tierra. Con este, también se mide la altitud de la superficie con respecto al nivel del mar.

“Como la calidad del geoide depende de las observaciones de la gravedad, las incertidumbres en los modelos geoidales globales pueden variar hasta varios metros en regiones que sufren escasez de datos gravitacionales, ubicadas predominantemente en el Sur Global”, explican los investigadores en el estudio.

Debido a la falta de precisión de los datos en varios puntos del planeta, las estimaciones podrían estar subestimando lo que podría ocasionar el nivel del mar en escenarios de cambio climático. Esto, aseguran los investigadores basándose en datos medidos de manera directa, evidencia que el nivel del mar real suele ser más alto de lo que indica el geoide.

“Nuestros hallazgos revelan un punto ciego en toda la comunidad, que exige un cambio sistémico en la forma en que abordamos los datos sobre el nivel del mar y la elevación de las tierras (costeras) en la comunidad científica mundial y más allá”, explican.

Las imprecisiones podrían ser de menos de medio metro en el nivel del mar. Pero, solo esto implicaría que las aguas inundarían varios metros más de costa, con respecto a las estimaciones de riesgo que se han hecho hasta ahora.

Sus resultados apuntan a que un incremento en el nivel del mar de un metro llevaría a una pérdida de un 31 % más de costa de la que se ha estimado hasta ahora, y con esto se vería afectado un 48 % más de población en zonas costeras.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜