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El ozono “malo”: un contaminante que está impactando la salud en Bogotá

Un reciente estudio encontró que el 18,3 % de todas las muertes entre personas de 25 años o más en la capital del país son atribuibles a la exposición a largo plazo al ozono troposférico, un contaminante del que poco escuchamos. ¿Qué hacer para mejorar la situación?

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Fernán Fortich
Fernán Fortich
23 de marzo de 2026 - 05:00 p. m.
El ozono troposférico (no confundir con el de la capa de ozono) "es un potente gas de efecto invernadero y contaminante del aire que es perjudicial para la salud humana, los cultivos agrícolas y los ecosistemas”, según la Climate and Clean Air Coalition (CCAC).
El ozono troposférico (no confundir con el de la capa de ozono) "es un potente gas de efecto invernadero y contaminante del aire que es perjudicial para la salud humana, los cultivos agrícolas y los ecosistemas”, según la Climate and Clean Air Coalition (CCAC).
Foto: El Espectador

En los últimos años, y cada vez con más frecuencia, hay ciertos meses en los que la conversación sobre la calidad del aire en Bogotá se vuelve recurrente. Entre los responsables del deterioro de la calidad del aire que se respira en la capital del país se suele mencionar la materia particulada 2.5, la contaminación generada por los vehículos y algunas fábricas e, incluso, el polvo que se levanta en las vías despavimentadas.

Ahora, un investigador del Instituto Max Planck (Alemania) y estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia...

Fernán Fortich

Por Fernán Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
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