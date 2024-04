El particular caso de las polillas que usan su veneno para atraer parejas

Una de las características de la polilla bella es que es diurna. Foto: Flickr Francisco Alba

Una investigación que acaba de ser publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences revela un hallazgo particular uqe hizo un grupo de científicos al estudiar a las polillas bella (Utetheisa ornatrix). Encontraron una inusual relación entre la forma en la que “conquistaban” a sus parejas y una sustancia que producen, que es tóxica.

Lo primero que dicen los investigadores es que estos insectos, que son diurnos, se alimentan únicamente de hojas y semillas, las cuales están cargadas de alcaloides. Esta toxina luego la emplean para proteger sus huevos y, de esta forma, alejar a los depredadores. Pero, en este estudio, los científicos encontraron pistas de que esta sustancia también es utilizada para producir feromonas y así atraer parejas.

En los resultados publicados, los investigadores explican que para llegar a estos indicios, secuenciaron el genoma de esta especie y, con estos datos, consiguieron identificar los genes específicos que les ayudarían a adquirir la inmunidad a estas toxinas.

Además, realizaron otras secuencias genómicas a 150 especies de polillas que estaban salvaguardadas en museos. El propósito, añadieron, era poder entender dónde se habían originado esta especie de polilla. Asimismo, analizaron los datos genéticos que los llevara a entender cómo habían evolucionado.

Andrei Sourakov, coordinador de colecciones del Centro McGuire de Lepidópteros y Biodiversidad del Museo de Historia Natural de Florida y uno de los autores del estudio, dijo en un comunicado de prensa que estudiar especímenes de museos y vivos los llevó a determinar diversas características de esta especie.

Entre estas características, aseguró Sourakov en el boletín, que lleva estudiando a esta especie 15 años, están su longevidad, pues pueden vivir hasta 50 días, y su “reacción” ante los depredadores, ya que cuando se capturan, producen “un líquido espumoso que sabe mal y está hecho casi en su totalidad de alcaloides”.

En las hembras, puntualizaron los investigadores, cuando están listas para aparearse, liberan una columna de alcaloides en aerosol, que provienen de las plantas que consumieron cuando eran orugas. “Los machos se sienten atraídos por este olor, que siguen hasta su origen. Allí, realizan un ritual breve en el que tocan suavemente la cabeza de la hembra con dos estructuras esponjosas y retráctiles y, cada uno de estos filamentos, está entrelazado con alcaloides”, añadieron.

La hembra es la encargada de decidir si el macho cuenta con la suficiente cantidad y calidad de esta sustancia almacenada y, si es así, se aparean. En el caso de las polillas Bella, de acuerdo con los investigadores, pueden evitar los efectos nocivos de los alcaloides por medio de una enzima especial que oxida la molécula, volviéndola inofensiva.

Para este caso, los científicos encontraron que estas polillas cuentan con dos copias del gen que codifica su enzima desintoxicante única. Concluyeron que “la interacción que tienen las polillas bella con los alcaloides no es solo la razón por la que tiene sentido que tengan vidas largas, sino también uno de los mecanismos detrás de esto”.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜