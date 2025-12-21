El programa de COP 1 billón para esterilizar perros y gatos que preocupa a veterinarios

Aunque el Ministerio de Salud estima que existen 9 millones de perros y gatos, el Ministerio de Ambiente le respondió a El Espectador que “actualmente no existen cifras precisas y consolidadas de carácter nacional sobre esta población”. Foto: Gustavo Torrijos

A una semana y media de que termine el año, distintas oficinas de los ministerios de Ambiente y Salud trabajan a contrarreloj para sacar adelante la reglamentación de un programa con el que buscan esterilizar parte de los nueve millones de perros y gatos que se estima que hay en el país y que costaría COP 1 billón, según cifras entregadas por la cartera ambiental a este diario. Esto, para hacerse una idea, es un poco menos de los COP 1.24 billones que tendrá como presupuesto el Minambiente en 2026.

Con la misma velocidad se mueven distintas...