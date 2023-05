El protocolo de Montreal evitó que se perdieran grandes cantidades de hielo marino

El objetivo del Protocolo de Montreal tiene como objetivo prohibir el uso de sustancias que afectaran y agotaran la capa de ozono. Foto: THOMAS W. JOHANSEN/NASA OCEANS MELTING GREENLAND - THOMAS W. JOHANSEN/NASA OCEANS MELTING GREENLAND

En 1989 entró en vigencia el Protocolo de Montreal, el cual tiene como objetivo prohibir el uso de sustancias que afectaran y agotaran la capa de ozono. Recientemente, un estudio mostró que este convenio ha mostrado buenos resultados, pues ha conseguido con éxito evitar la pérdida de grandes cantidades de hielo marino, además, retrasó el primer verano ártico sin hielo hasta 15 años. (Lea: El clima extremo causó dos millones de muertes en los últimos 50 años: ONU)

De acuerdo con la reciente investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), al regular estas sustancias nocivas se pudo retrasar un mayor calentamiento global. Además, el estudio demostró que el impacto del tratado depende de las emisiones futuras y el impacto se extiende tanto en el norte como en el Ártico.

Lorenzo Polvani, coautor del estudio y geofísico de la Universidad de Columbia, en un comunicado explicó que “el primer verano ártico sin hielo, con el Océano Ártico prácticamente libre de hielo marino, será un hito importante en el proceso del cambio climático. Por eso, estos hallazgos fueron una sorpresa para nosotros”.

De acuerdo con el investigador, los resultados son acordes a lo que debe hacer un tratado climático exitoso, pues “produce resultados medibles a las pocas décadas de su implementación”. Para esta investigación, analizaron nuevas simulaciones de modelos climáticos y descubrieron que los cambios implementados por el Protocolo de Montreal están retrasando la aparición de un verano ártico sin hielo hasta 15 años, dependiendo de las futuras emisiones de dióxido de carbono (CO₂).

Además, los científicos se dieron a la tarea de comparar el calentamiento estimado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con y sin este protocolo. Lo hicieron bajo dos escenarios de futuras emisiones de dióxido de carbono de 1985 a 2050. (Puede leer: “Los próximos cinco años serán los más cálidos jamás registrados”: ONU)

“Si no se hubiera promulgado el Protocolo de Montreal, la temperatura superficial media global estimada sería aproximadamente 0,9 °F más cálida y el casquete polar del Ártico sería casi 1,8 °F más cálido en 2050″, apuntaron los investigadores en el documento.

Este protocolo entró en vigencia luego de que, en 1985, los científicos descubrieran por primera vez un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida en el polo sur de la Tierra. El principal objetivo de este protocolo es reducir las concentraciones atmosféricas de sustancias que agotan la capa de ozono (OSD, por sus siglas en inglés) que se usaban comúnmente en refrigeradores, acondicionadores de aire, extintores de incendios y aerosoles. (Lea también: El mundo podría caer en un “bucle fatal” si no previene que aumente la crisis climática)

