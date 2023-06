El Servicio Meteorológico de EE. UU. anuncia la llegada del fenómeno de El Niño

Imagen de referencia. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) pronosticó que el período 2023-2027 sería el más caluroso jamás registrado en la Tierra, bajo el efecto combinado de El Niño y el calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero (EFE). Foto: EFE - Cortesía

El fenómeno meteorológico “El Niño” ha comenzado. Así lo confirmó el Centro de Predicción Climática de la NOAA, una división del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, el pasado 8 de junio (Lea también: El Niño: sequías, malaria y, posiblemente, un duro golpe a la economía).

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el Fenómeno de El Niño es un evento climático de repercusiones mundiales. Se genera cada cierto número de años por el calentamiento del océano Pacífico, y sus efectos pueden evidenciarse en el norte de la región Pacífica, los departamentos de la región Andina y la región Caribe (Le podría interesar: Cerca de 60.000 millones de pesos irán para la conservación de páramos en Colombia).

Por ahora, la NOAA espera que El Niño se fortalezca gradualmente hasta el invierno del hemisferio norte en 2023 y 2024. La climatóloga de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, Michelle L’Heureux, afirmó que algunos de sus impactos podrían ser el aumento de fuertes lluvias y sequías en algunos lugares del mundo. También podrían presentarse temperaturas récord.

Cabe recordar que, a finales de mayo, la revista Science publicó un artículo con un título llamativo: “El efecto persistente de El Niño en el crecimiento económico mundial”. Entre los cálculos que presentaron sus autores, había uno con una cifra difícil de digerir: el hecho de que, si se concretaba la llegada del fenómeno durante el segundo semestre de 2023, era posible que causara pérdidas económicas globales por 3 billones de dólares.

Para sus autores, Christopher W. Callahan y Justin S. Mankin, era claro que los países tropicales de bajos ingresos son los que se llevarán la peor parte. En un artículo que publicó El Espectador a finales de mayo, el profesor Germán Poveda afirmó que existe una larga lista de consecuencias que El Niño podría desencadenar el Colombia. El sector agrícola y energético serían algunos de los afectados, además de una disminución en las lluvias y posibles sequías que pondrían en aprietos a algunos departamentos.

Históricamente, los más perjudicados han sido Magdalena, Cesar, La Guajira, Risaralda, Bolívar, Sucre, Córdoba, Guaviare, Tolima, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca, Quindío, Boyacá, y San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En ellos, al menos el 50 % de sus municipios resultan afectados.

No es fácil saber con certeza cómo será El Niño, pero como lo indican los últimos boletines de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), de EE. UU., existe un 84 % de probabilidad de que supere su intensidad moderada.

Además, en mayo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) pronosticó que el período 2023-2027 sería el más caluroso jamás registrado en la Tierra, bajo el efecto combinado de El Niño y el calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero.

Si se cumplen esos pronósticos, explica el coronel Giovanni Jiménez, subdirector de meteorología del Ideam, también es posible que en los primeros meses del próximo año coincida con la usual temporada seca en Colombia. “Eso quiere decir que podremos tener disminución de lluvias y efectos notables en la disponibilidad del agua. Puede haber sequías”, resalta. La noticia no tan mala es que los modelos que usan para seguir la pista de lo que sucede en el Océano Pacífico, señalan que este puede ser un fenómeno de El Niño leve, y no fuerte, como el que sucedió entre 2015 y 2016, o el de 1997 y 1998, que dejó pérdidas al país por US $ 101 millones.