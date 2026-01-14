El tercer año más caliente y otros récords climáticos que dejó 2025

Niños juegan en una fuente en São Paulo, Brasil, el 26 de diciembre de 2025, año en el que la ciudad brasileña batió récords de temperatura. Foto: AFP - MIGUEL SCHINCARIOL

En la madrugada de este miércoles 14 de enero, distintas organizaciones que participan en la vigilancia del clima mundial, entre las cuales se encuentran la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la NASA y el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), dieron a conocer que 2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado.

En concreto, la temperatura superficial media fue 1,44 °C superior a la media del periodo 1850-1900 (niveles preindustriales), según el análisis de la OMM basado en ocho conjuntos de datos. 2025...