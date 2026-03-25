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25 de marzo de 2026 - 10:53 p. m.

Empezaron sacando 50 vacas de un potrero; hoy crearon un “oasis” en el Magdalena Medio

Los bosques húmedos tropicales del Magdalena Medio, de los cuales queda menos del 15 %, son el hogar del mono araña, el primate más amenazado del país, el paujil de pico azul, un ave endémica del país en peligro crítico de extinción, entre otras especies. Por más de una década, biólogos y pobladores se han dedicado a proteger y restaurar más de 3.000 hectáreas, de las cuales cerca de 1.000 estaban destinadas, hasta hace poco, a la ganadería extensiva.

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César Giraldo Zuluaga

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