El Banco Mundial habría gastado miles de millones de dólares respaldando combustibles fósiles

El Banco Mundial, una de las instituciones financieras más conocidas a nivel mundial, habría gastado hasta 3.700 millones de dólares en financiación del comercio en el sector del petróleo y el gas. La financiación del comercio es una forma especial de financiación que se utiliza para facilitar transacciones mundiales, especialmente durante períodos de dificultad económica.

Un nuevo estudio, desarrollado por el grupo Urgewald, que rastrea la financiación mundial de los combustibles fósiles, encontró que miles de millones de dólares en financiación comercial del Banco Mundial “probablemente” acabaron financiando explotaciones de combustibles fósiles en 2022.

La investigación fue realizada por Heike Mainhardt, quien resaltó, entre otras cosas, que es importante que ciertas transacciones del Banco Mundial sean transparentes. Como explicó en el artículo, la financiación del comercio es una parte importante “y cada vez mayor” del presupuesto de la Corporación Financiera Internacional, el brazo financiero privado del Banco Mundial. (También puede leer: Un bambú florecerá por primera vez en 120 años, pero esto podría ser una mala noticia)

A pesar de esto, más del 70 % de estos recursos se distribuyen “en secreto”, subrayó el nuevo documento. Y, además, la financiación del comercio puede utilizarse para el petróleo, el gas o el carbón y sus bienes conexos. Aunque el Banco Mundial sí ha prometido dejar de dar recursos para los combustibles fósiles, esto solo aplica para la financiación directa y no a la financiación comercial.

“Los tipos de bienes y empresas que financia ni siquiera se comunican a los accionistas del Banco Mundial, es decir, a nuestros gobiernos. El público tiene derecho a saber adónde va a parar todo este dinero”, anotó Mainhardt en el documento.

Dijo a The Guardian, además, que el Banco Mundial “no puede decir que está alineado con el Acuerdo de París, porque no hay suficiente transparencia para poder decirlo”. Pidió no solo asegurar una mayor transparencia en las transacciones, sino también excluir de sus préstamos la financiación de combustibles fósiles. (Le puede interesar: Ministerio de Ambiente inhabilitará vías ilegales utilizadas para deforestar)

¿Cómo se llegó al estimado de la plata del Banco Mundial que estaría yendo a proyectos de ese tipo? Mainhardt explicó que, aunque hace falta mucha transparencia en las transacciones, la Corporación Financiera Internacional sí tiene algunos datos que permiten dar una cifra aproximada.

A partir de los compromisos y proyecciones de inversión de dos programas en específico, la investigadora determinó la cifra de dinero que estima que está financiando proyectos relacionados únicamente a petróleo y gas. Uno de los datos principales que usó fue el hecho de que la Corporación Financiera Internacional financia varios proyectos en el Medio Oriente y países de África donde las fuentes principales de ingreso son los proyectos fósiles.

¿Qué es la financiación para el comercio? Según el Banco Mundial, esta financiación puede adoptar muchas formas, desde un crédito a corto plazo, un préstamo o las llamadas cartas de crédito. En todo caso, anota, “Tanto las transacciones nacionales como las transfronterizas dependen de la financiación del comercio. Cada vez que un buque portacontenedores va de Singapur a Rotterdam, el dinero fluye en la dirección opuesta. Y no hablamos solo de productos acabados. Un cultivador de algodón en Uzbekistán, un productor textil en Bangladesh y una fábrica de ropa en Hong Kong pueden ser receptores o proveedores de crédito comercial”.

