En 2024 se vivió el febrero más caluroso jamás registrado

Un nuevo reporte del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (SCCC) reportó que en 2024 se registró el febrero más cálido jamás registrado desde que se tienen reportes. Con este dato, ya son nuevos los meses consecutivos que han roto este récord.

“Febrero de 2024 fue el febrero más cálido registrado a nivel mundial, con una temperatura media del aire en superficie de 13,54 °C, 0,81 °C por encima de la media de 1991-2020 para febrero y 0,12 °C por encima de la temperatura del anterior febrero más cálido, en 2016″, indicó el SCCC.

El servicio indicó, además, que la temperatura promedio mundial de los últimos doce meses (marzo de 2023 - febrero de 2024) es la más alta registrada, con 0,68 °C por encima de la media de 1991-2020 y 1,56 °C por encima de la media preindustrial de 1850-1900. La temperatura global diaria fue “excepcionalmente” alta durante la primera mitad del mes, alcanzando 2 °C por encima de los niveles de 1850-1900 en cuatro días consecutivos, entre el 8-11 de febrero.

En la mayor parte América del Sur se registraron temperaturas superiores a la media, lo que favoreció una elevada actividad de los incendios forestales.

En general, febrero de 2024 fue:

0,8 °C más cálido que la media de 1991-2020 para febrero.

el febrero más cálido registrado, 0,12 °C más cálido que febrero de 2016, el anterior febrero más cálido.

1,77 °C más cálido que una estimación de la media preindustrial para 1850-1900.

el noveno mes consecutivo (desde junio de 2023) en el que la temperatura mensual ha sido la más cálida registrada para el mes correspondiente del año.

un mes con una anomalía de temperatura superior a la de cualquier mes anterior a septiembre de 2023.

un mes con la quinta mayor anomalía de todos los meses, por detrás de septiembre (0,93 °C), octubre, noviembre y diciembre (todos con 0,85 °C) de 2023.

“El clima responde a las concentraciones reales de gases de efecto invernadero en la atmósfera, por lo que, a menos que consigamos estabilizarlas, nos enfrentaremos inevitablemente a nuevos récords de temperatura global y a sus consecuencias”, indicó Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copérnico a The Guardian.

La principal razón de este incremento en la temperatura es el cambio climático, provocado por los gases de efecto invernadero, los cuales se acumulan en la atmósfera. El principal gas contaminante es el dióxido de carbono (CO₂), el cual ha crecido de forma acelerada y sostenida desde la Revolución Industrial.

Otro de los factores, según dice el servicio, es el fenómeno de El Niño (que se está debilitando), que se caracteriza por el incremento de las temperaturas de la superficie del agua, principalmente, en las zonas tropicales del Pacífico. Aun así, las temperaturas del aire marino en general se mantuvieron en un nivel inusualmente alto.

Pero, ¿qué tan cerca estamos de superar el umbral de los 1,5° Celsius? Expertos de la NASA señalaron que 2023 fue el año más caluroso, pues registro una temperatura de 1,4 ° Celsius más caliente desde que hay registros.

Estos añadieron que “significa que nos estamos acercando a esa cifra de 1,5 ° Celsius que han identificado en el Acuerdo de París, como una temperatura que no se debería pasar, porque, si no estaríamos viendo los impactos más severos del cambio climático”.

“La gente no debería sorprenderse de que hayamos batido otro récord. Los seres humanos siguen quemando petróleo, gas y carbón, por lo que el clima continúa calentándose. Es una relación muy bien entendida. No hay una solución mágica para el cambio climático. Sabemos lo que hay que hacer: dejar de quemar combustibles fósiles y sustituirlos por fuentes de energía más sostenibles y renovables. Hasta que no lo hagamos, los fenómenos meteorológicos extremos intensificados por el cambio climático seguirán destruyendo vidas y medios de subsistencia”, concluyó a, The Guardian, Friederike Otto, profesora titular de climatología en el Instituto Grantham de Cambio Climático y Medio Ambiente.

Este el panorama mundial según el SCC:

