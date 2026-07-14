¿En dónde lloverá durante esta semana en Colombia? Este es el pronóstico del Ideam

Imagen de referencia. En Bogotá no se prevén niveles importantes de lluvias, pero podrían presentarse algunas precipitaciones en horas de la tarde y la noche. Foto: Óscar Pérez

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo para esta semana en Colombia. Aunque se espera una disminución en las lluvias en varias partes del país, las precipitaciones seguirán concentradas en algunas regiones.

“Durante la semana se prevé una tendencia a la disminución gradual de las lluvias en gran parte del país, especialmente hacia el viernes, aunque las precipitaciones continuarán concentrándose en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía, así como en sectores del sur de la región Caribe y norte de la región Andina”, explicó el Ideam.

De acuerdo con la entidad, para el miércoles 15 de julio se presentaría un incremento de lluvias que se concentraría en el occidente y el suroriente del país. Esto implica que habrá precipitaciones en las regiones Pacífica, Amazonía y Orinoquía. Esta última es en donde se han presentado emergencias por inundaciones en los últimos días.

Además, se espera que se presenten lluvias dispersas en el sur del Caribe y hacia el norte de la región Andina, algo que ocurrirá en las tardes y noches.

“Los mayores acumulados se estiman en sectores de Magdalena, sur de Sucre, Córdoba, Bolívar, norte y occidente de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Santander, Vichada, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá y Amazonas”, dijo el Ideam.

El jueves, 16 de julio, se espera que continúen las condiciones que se registrarán el miércoles, pero podría haber una disminución en las lluvias en la zona oriental del país.

“Las precipitaciones más importantes se esperan durante la tarde en amplios sectores de la región Pacífica, especialmente en el departamento del Chocó y en las llanuras costeras del centro y sur de esta región”, señaló la entidad.

También podría haber lluvias importantes en Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá, Amazonas y al sur de Putumayo, entre las regiones Amazonía y Orinoquía. Finalmente, se espera que en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina haya una disminución en las lluvias frente a días anteriores, con probabilidad de precipitaciones ligeras en la mañana.

Para el último día hábil de la semana, el viernes 17 de julio, se daría una disminución en los volúmenes de lluvia. A pesar de esto, podrían presentarse precipitaciones concentradas en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía, y no se descartan en algunos sectores del Caribe y el norte de la región Andina.

“Los mayores acumulados se pronostican durante la tarde y la noche en sectores de Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia, Caquetá y Amazonas, además de amplias zonas de las regiones Orinoquía y Pacífica. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina existe probabilidad de lluvias al finalizar la tarde y durante la noche”, concluyó la entidad.

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