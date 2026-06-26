¿En dónde lloverá este fin de semana? Este es el pronóstico del Ideam para el puente festivo

Imagen de referencia. En la región Andina se esperan lluvias en gran parte del fin de semana. Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo para este puente festivo, del 27 al 29 de junio. Se espera, de acuerdo con la entidad, una variación en las precipitaciones a lo largo del fin de semana.

“Inicia con lluvias fuertes especialmente en las regiones Orinoquía, Amazonía y Pacífica. Hacia el domingo 28 se observa una disminución relativa en los volúmenes y extensión de las precipitaciones en el centro del país, pero hacia el lunes 29 se presenta un nuevo incremento generalizado y significativo de las lluvias a nivel nacional, afectando gran parte del territorio”, señaló el Ideam en un comunicado.

En Bogotá, la capital del país, se prevé que sea un puente festivo con predominio de tiempo seco. A pesar de esto, habrá nubosidad variable y se espera que para el domingo y el lunes haya un incremento en la probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas.

Este incremento en la probabilidad de lluvias estará relacionado con un incremento en la humedad en la región Andina, que terminará afectando a la ciudad. La temperatura mínima será de 10 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 20 °C.

“En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominarán las condiciones secas durante el inicio del periodo, con un ligero aumento en la probabilidad de lluvias hacia el lunes 29 de junio. Persistirá la probabilidad de temperaturas elevadas en el norte de la región Caribe, especialmente en La Guajira y sectores de Magdalena y Cesar”, explicó la entidad.

Para el sábado 27 de junio, el Ideam prevé que se presenten fuertes lluvias en el Pacífico y en el noroccidente de la región Andina. Además, hacia la tarde y la noche, habrá lluvias en varios sectores de la Orinoquía y el occidente de la Amazonia, además del norte y centro de la región Andina.

“Los departamentos con mayor probabilidad de lluvias son Chocó, el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño durante gran parte del día. En horas de la tarde y la noche, las precipitaciones se concentrarán en Antioquia, Santander, Boyacá, Meta, Arauca, Vichada, Guaviare, el occidente de Caquetá y Putumayo, con lluvias aisladas en el sur de Bolívar”.

Mientras tanto, el domingo 28 de junio se esperan condiciones lluviosas en varias zonas, aunque es posible que disminuya la intensidad y la extensión de las lluvias. Los sectores en donde continuarían las lluvias serían las regiones Pacífica, Andina, Oriniquía y Amazonía. Principalmente, se registrarán entre la tarde y la noche.

“Los departamentos con mayor probabilidad de lluvias son Chocó, Antioquia, el occidente de Santander, Córdoba, Sucre, el sur de Bolívar, Meta, Guaviare, Vaupés, Guainía, Caquetá y Putumayo. En el resto del territorio nacional predominarán lluvias de menor intensidad y eventos aislados”, detalló el Ideam.

Finalmente, para el lunes 29 de junio, el pronóstico indica que habrá un incremento en las lluvias con respecto a los dos días anteriores, por lo que se esperan lluvias en gran parte del territorio nacional.

“Durante la tarde y la noche, los mayores acumulados se concentrarán sobre el centro y occidente del país y el piedemonte llanero. Los departamentos con mayor probabilidad de lluvias son Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas”, dijo la entidad.

A diferencia del sábado y el domingo, el lunes se esperan lluvias dispersas en el centro y sur de la región Caribe, en Bolívar, Sucre, Córdoba y Magdalena. También podrían registrarse lluvias hacia la tarde y la noche en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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