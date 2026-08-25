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En estos departamentos se esperan lluvias este 25 de agosto, según el Ideam

En varios departamentos del país se esperan fuertes lluvias, mientras que en otras regiones podrían registrarse temperaturas máximas para la época. Este es el pronóstico completo del Ideam.

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Redacción Ambiente
25 de agosto de 2026 - 11:54 a. m.
En la capital del país se espera cielo nublado durante la jornada.
En la capital del país se espera cielo nublado durante la jornada.
Foto: Óscar Pérez
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer que para este martes 25 de agosto se esperan lluvias en la región Pacífica, así como en amplios sectores de la Orinoquía y la Amazonia, el sur de la región Caribe y el norte de la región Andina.

En concreto, los principales acumulados del día se pueden presentar en los departamentos de Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Santander, Antioquia, Vichada, Arauca, Casanare, Putumayo y Caquetá.

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Mientras tanto, el Instituto también advirtió que, debido a condiciones meteorológicas, podrían registrarse temperaturas máximas superiores a los calores climatológicos de agosto en la región Caribe, sectores dispersos de la región Andina, la Amazonia e incluso el Pacífico.

De manera puntual, esta condición se espera en sectores de La Guajira, occidente de Cundinamarca, Tolima, Huila, Nariño, Amazonas, Caquetá y Guaviare. De hecho, 226 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por incendios forestales.

De estos, 51 están en alerta roja, siendo Tolima (25), Cundinamarca (12) y Nariño (11) los departamentos que más municipios tienen en este nivel de alerta. Cauca, La Guajira y Huila, con un municipio, respectivamente, completan este grupo de departamentos.

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Frente a las alertas por deslizamiento de tierra, el Ideam indicó que hay 227 municipios en algún nivel de alerta. Del total, 53 están en nivel de alerta roja, siendo Casanare (13), Boyacá (11), Chocó (11), Cundinamarca (5), Meta (5), Putumayo (3), Cauca (2), Nariño (2) y Caquetá (1).

Pronóstico del tiempo Bogotá

Durante la mañana, en la capital del país se estima un cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. En horas de la mañana se esperan ráfagas de viento intenso.

Ya para las horas de la tarde, si bien se prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, no se descartan lluvias ligeras en el costado oriental de la ciudad.

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Finalmente, para la noche, se espera un cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Al igual que en horas de la mañana, se esperan ráfagas de viento intenso.

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Por Redacción Ambiente

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