Una tortuga verde, rodeada de peces de cristal. “Estaba haciendo esnórquel cuando uno de mis colegas me dijo que había una tortuga debajo de una repisa en un banco de peces de cristal, a unos 10 metros de profundidad”, dice la fotógrafa Aimee Jan. “Cuando me sumergí para mirar, los peces se separaron alrededor del tortuga perfectamente. Le dije: 'Creo que acabo de tomar la mejor foto que he tomado' ”.