En fotos: se cubrió de flores el desierto de Atacama y así quedó registrado

Fotografía del 28 de septiembre de 2025 que muestra flores en el desierto de Atacama, en Copiapó (Chile). Foto: EFE - HERNÁN CONTRERAS

El desierto de Atacama, en Chile, es conocido por ser uno de los lugares más secos del mundo. Por su aridez y lo despejado de su cielo, de hecho, ha sido elegido como el punto adecuado para instalar varios observatorios astronómicos.

La NASA lo ha explicado en algunas ocasiones: su ubicación, entre la Cordillera de los Andes y una corriente meteorológica fría, conocida como Humboldt, generan estas condiciones. “La cordillera produce una sombra de la lluvia, mientras que la corriente enfría el aire lo suficiente como para limitar la evaporación y el desarrollo de nubes”, dijo la agencia espacial estadounidense en julio.

Pero, por estos días, el desierto no fue noticia por ser un sitio árido, por alguna impactante observación astronómica o por una expedición científica. Ahora lo fue por un fenómeno natural que ha ocurrido en los últimos años con frecuencia: se cubrió de flores.

En el hemisferio sur, en donde se encuentra el desierto, el invierno ocurre entre junio y agosto. Con este, llegan lluvias y, a pesar de la ubicación de Atacama, logran alcanzar estas tierras que el resto del año son áridas.

Según reportó el medio británico BBC, en esta zona del mundo suelen caer apenas 15 mm de lluvias al año. Pero, cuando las precipitaciones son más frecuentes y fuertes de lo habitual, como en este invierno, las condiciones cambian. Solo en agosto, último mes del invierno, el desierto recibió 12 mm de lluvias, concentradas principalmente en un solo día.

De hecho, la NASA reportó a finales de junio una extraña nevada allí. “Ocasionalmente, los ciclones de núcleo frío que se desplazan hacia las latitudes bajas (depresiones aisladas en niveles altos) atraviesan estas defensas y traen lluvia o nieve a la región. Eso fue lo que sucedió el 25 de junio de 2025, cuando una rara tormenta de nieve cubrió de blanco gran parte de la zona de mayor altitud en el desierto del Altiplano. También produjo intensas lluvias más al sur”, explicó la agencia espacial.

Este fenómeno dejó algunas fotografías de lo que es el florecimiento masivo en uno de los lugares más secos del planeta.

