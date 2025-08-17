En fotos: sequía, incendios y personas evacuando. Así se ve el verano en Europa

Un residente de Quintela, en Portugal, huye de los incendios. Foto: EFE - PEDRO SARMENTO COSTA

No ha sido un mes fácil para algunos países europeos. Las altas temperaturas que se están presentando, producto de una ola de calor, han causado graves incendios, donde las autoridades luchan por contener las llamas.

Grecia, Portugal, España, Francia, Albania, Italia, Bulgaria y Croacia son algunas de las naciones donde han quedado miles de hectáreas devastadas. Además, miles de personas han tenido que dejar sus casas.

El mensaje que escribió en X el presidente español, Pedro Sánchez, hace un par de días, resume bien la situación: “Hoy volverá a ser un día muy duro, con riesgo extremo de nuevos incendios”.

En ese país, las altas temperaturas están llegando a límites que no estaban previstos. En áreas rurales de Córdoba, Sevilla y Huelva, por ejemplo, ha habido temperaturas de hasta 42 grados Celsius.

Para decirlo en cifras más concretas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de la Unión Europea, en España este año se han quemado 158.000 hectáreas. Incluso, el país pidió ayuda a la Unión Europea para controlar las llamas. La organización envió en respuesta dos aviones cisterna Canadair, una medida que no había aplicado con anterioridad.

Portugal, vecino de España, también está entre la lista de naciones más perjudicadas por las altas temperaturas del verano.

De acuerdo con medios locales, al menos 75 mil hectáreas han quedado calcinadas en las últimas tres semanas en Portugal.

Debido a la grave situación, el gobierno griego tuvo que declarar alerta desde el 2 de agosto.

Grecia, por otra parte, ha tenido que poner a disposición la mayor cantidad de bomberos que han estado al frente de incendios: 18 mil.

Francia tampoco ha salido bien librada de las altas temperaturas. La semana pasada había alerta roja en varias regiones del sur del país, donde esperaban días con hasta 42 grados Celsius.

En Burdeos, por ejemplo, se registraron 41,6 grados Celsius, un récord para esa región. En la región de Aude, al suroeste, murió una persona y varias más resultaron heridas.

