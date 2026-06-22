En Huila, rescatan a cría de zorro que había sido confundida con un perro

Ahora seguirá un proceso de rehabilitación y desarrollo, buscando que en el futuro pueda reintegrarse a la vida silvestre. Foto: CAM

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La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) reportó el rescate de una cría de zorro en la zona rural de Algeciras, Huila. El animal pasó varias semanas en la casa de una familia que lo había confundido con un perro abandonado, hasta que notó que sus rasgos y comportamientos no correspondían con los de un animal doméstico.

Actualmente, la cría se encuentra en el Hogar de Paso de Fauna Silvestre de Neiva, capital del departamento, en donde está recibiendo atención por parte de profesionales especializados.

“Todo empezó cuando una familia campesina decidió brindarle refugio y alimentación a un animal de días de nacido que habían hallado fuera de su hogar, pero con el paso de los días comenzó a notar señales que generaron dudas”, explicó la CAM en un comunicado.

Una forma de comer “agresiva” y los rasgos físicos que fueron apareciendo a medida que el animal crecía fueron algunas de las señales que alertaron a la familia.

“La familia manifestó que el animal comía de manera agresiva y empezaron a notar que presentaba características físicas distintas a las de un perro, como la forma de sus uñas, su pelaje y la estructura de su rostro”, dijo Estefanía Charry Valencia, veterinaria de la CAM, en el comunicado.

La corporación acudió al llamado de la familia y logró la identificación del animal: se trataba de una cría de zorro, una hembra de pocas semanas de nacida. La entidad inició un proceso de atención, que hoy se cumple en el hogar de paso, buscando establecer las condiciones de salud del animal.

“La veterinaria María Camila Gómez Chávarro realizó una valoración médica y biológica completa. Los resultados confirmaron que se trata de una cría de zorro hembra de menos de tres meses de edad. Presentaba buen estado de salud y tenía la capacidad de alimentarse por sí sola, por lo que se inició un protocolo de alimentación y desparasitación”, contó la entidad.

La CAM adecuó un espacio dentro de sus instalaciones que cuenta con estructuras de madera y “elementos de enriquecimiento ambiental” que favorecen las necesidades de la especie. Lo que se busca es que, mientras recibe la alimentación y los requerimientos nutricionales en su etapa de crecimiento, se reduzca el contacto con personas y se favorezca el desarrollo de comportamientos naturales, según dijo la entidad. Esto con el objetivo de una futura reintegración a su hábitat natural.

“Desde la CAM se indicó que la cría permanecerá en el Hogar de Paso hasta llegar a la etapa juvenil. Luego será trasladada al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre - CAV de Teruel, donde continuará su proceso de rehabilitación y preparación para regresar a su hábitat natural cuando las condiciones lo permitan”, añadió la corporación.

En caso de hallar crías de animales silvestres, el llamado para las comunidades es que se reporte su encuentro con la corporación u otra autoridad ambiental. No se recomienda manipularlos ni recogerlos.

“Muy seguramente su mamá esté en busca de alimento o refugio y pronto regresará por ella. Si el animal se encuentra herido o en situación de riesgo, lo mejor es comunicarse con la autoridad ambiental para garantizar su bienestar y conservación”, señaló Gómez en el comunicado.

Las líneas de atención para el rescate de fauna silvestre son 3183118266, en el caso de la CAM, y 3102068944, en el caso de la Policía Ambiental.

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