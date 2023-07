En imágenes: los finalistas de las fotos más graciosas de mascotas en 2023

"En marzo de 2019 estaba sentada en el corral de perros de Union Square, Nueva York ,cuando vi a una señora con una bolsa rosa en la mano lanzando una pelota a su perro que estaba sentado frente a ella. El perro se lanzó y dio una voltereta en el aire para mirarme y ¡snap! Como se puede ver la señora con la mano en la cabeza estaba tan sorprendida como yo y creo que esta diciendo ¡uf! He buscado en vano a través de los medios de comunicación de Nueva York para encontrar a la dueña y poder enviarle una copia. No ha habido suerte, así que espero que este concurso me ayude a encontrar a la misteriosa mujer y a su perro saltarín. Nunca se sabe", indicó el fotógrafo.

Foto: Chris Porsz/Comedy Pets