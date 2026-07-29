En imágenes: los incendios forestales que han arrasado miles de hectáreas en Europa

Los bomberos del Cuerpo de Bomberos de París descansan en Marcheprime, al oeste de Burdeos, el 26 de julio de 2026, mientras un incendio forestal arrasa el bosque al norte de la cuenca de Arcachon (Gironda) desde el 22 de julio. Francia se ha visto azotada por tres olas de calor desde mayo, en el marco de unos fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes relacionados con el cambio climático, que han provocado miles de muertes adicionales y han avivado los incendios forestales. ALAIN JOCARD / AFP.

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