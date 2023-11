(Imagen de referencia) En la última semana hubo sismos 603 en Colombia, según el SGC. Foto: El Espectador

En Colombia, según el Servicio Geológico Colombia (SGC) puede llegar a temblar 80 veces al día (la mayoría de estos sismos son imperceptibles para las personas). Solo entre el 27 de octubre a las 12:00 a.m. al 2 de noviembre a las 11:59 p.m., se registraron 603 sismos.

“En este periodo, se destaca el que ocurrió en Los Santos, Santander, el 30 de octubre, de magnitud 4.5, a las 6:44 de la mañana. Otro ocurrió en Santa Rosa, Cauca, el 1 de noviembre de magnitud 3.6 a las 10:28 de la mañana. Colombia es un país sísmicamente muy activo, pero la mayoría son imperceptibles para las personas”, indicó el SGC.

Para dar a conocer esta realidad, la entidad publicó una animación que resume la actividad sísmica en el país durante la última semana. Esta se estructuró con la siguiente escala de colores que representa la profundidad de los sismos registrados:

Hasta 30 kilómetros.

Desde 30 kilómetros hasta 70 kilómetros.

Desde 70 kilómetros hasta 120 kilómetros.

Desde 120 kilómetros hasta 180 kilómetros.

Más de 180 kilómetros de profundidad.

Vale señalar que la actividad sísmica del país se monitorea a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia, que está compuesta por 159 estaciones, transmitiendo en tiempo real. Estas están ubicadas a lo largo del país, para mantener informada a la población y a las autoridades encargadas de gestionar el riesgo y mitigar los impactos de estos eventos.

Pero, ¿está temblando más que está temblando más que antes? Como lo desmintió recientemente el geólogo Julio Fierro, el director del SGC a El Espectador: “no, no está temblando más que antes. Tenemos, por un lado, cada vez más estaciones, es decir, sensores, para detectar los sismos. Tenemos, además, como sociedad, una mayor interacción ahora. Entonces si un sismo se siente en La Guajira y no se siente aquí, pues en las redes se sabe que está temblando en La Guajira y eso también puede generar una información que cada quien puede procesar de una manera diferente. Por eso, a veces dicen que está temblando en determinado punto, pero no lo sienten. Y, por otro lado, también tenemos mayor interacción informativa.”

Por su parte, la entidad recordó que ante la ocurrencia de un sismo, si lo siente, usted puede contar su experiencia diligenciando el formulario de Sismo Sentido, que encuentra en las publicaciones de redes sociales en la que se reportan los sismos.

