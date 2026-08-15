En medio de todo, no perdamos de vista los incendios forestales en Colombia
Mientras Colombia enfrenta la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto, otra amenaza empieza a encender las alertas: los incendios forestales. ¿Qué significa y por qué los próximos meses podrían ser aún más desafiantes? En este video le contamos.
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